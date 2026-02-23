김수용, 후배 인성 폭로…"심근경색으로 쓰러졌는데 문자 한 통 없어"

코미디언 김수용이 후배 윤성호에게 섭섭함을 토로했다,

22일 유튜브 채널 '조동아리'에는 윤성호, 김인석이 게스트로 출연해 입담을 뽐냈다.

이날 김수용은 지난해 급성심근경색으로 쓰러졌던 일을 언급하며 당시 상황을 떠올렸다

그는 "내가 쓰러졌을 때 인석이는 문자도 보내고 집 앞까지 찾아왔는데, 윤성호는 연락이 없더라"고 말했다.

이에 윤성호는 "그때 해외에 있었다. (필리핀) 세부에서 영어 공부 중이었다. 인터넷도 잘 안 됐다"고 해명했다.

그러자 지석진과 김용만은 "문자도 못 하냐", "거긴 전화가 전혀 안 터지냐"고 쏘아붙였고, 윤성호는 "와이파이가 되긴 하는데 수업하다 보면 하루 종일 거기에만 몰입하게 된다"고 당황해했다.

김수용은 "그래도 나중에 연락왔다"고 상황을 정리해 훈훈한 분위기를 더했다.

한편 김수용은 지난해 11월 유튜브 촬영 도중 갑작스럽게 의식을 잃고 쓰러졌다.

20분간 심정지 상태에 빠졌지만, 현장에 있던 배우 임형준, 코미디언 김숙의 빠른 대처로 골든타임을 확보해 병원으로 이송됐고, 이후 의식을 회복했다.

