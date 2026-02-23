코스피, 美관세 부담 덜고 장중 사상 첫 5,900선 돌파

지난주 말 미국 증시 동반 상승…국내 반도체·자동차주 강세

개인은 사고 외인·기관은 팔고…코스닥은 상승 출발 후 반락

코스피가 23일 미국 관세 불안을 덜어내며 사상 처음으로 장중 5,900선을 돌파했다.



이날 오전 9시 29분 현재 코스피는 전장보다 47.65포인트(0.82%) 오른 5,856.18에 거래되고 있다.

23일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 94.58포인트(1.63%) 오른 5,903.11에, 코스닥은 12.94포인트(1.12%) 오른 1,166.94에 개장했다. 연합뉴스

지수는 전장 대비 94.58포인트(1.63%) 오른 5,903.11로 출발해 5,909.29까지 올랐다가 현재는 오름폭을 조절하고 있다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전 거래일보다 3.6원 내린 1,443.0원으로 개장했다.



유가증권시장에서 개인은 3천647억원을 순매수하고 있다. 외국인과 기관은 각각 2천174억원, 1천489억원을 순매도 중이다.



외국인은 코스피200선물시장에서도 1천440억원 매도 우위다.



지난주 말 뉴욕증시는 3대 주가지수가 동반 상승 마감했다.



20일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 230.81포인트(0.47%) 오른 49,625.97에 거래를 마감했다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 47.62포인트(0.69%) 상승한 6,909.51, 나스닥종합지수는 203.34포인트(0.90%) 뛴 22,886.07에 장을 마쳤다.



미국 연방 대법원이 도널드 트럼프 미 대통령의 상호관세 정책에 위법 판결을 하자 시장은 급반등으로 화답했다. 불확실성이 해소되면서 매수세가 가동된 것이다.



국내 증시도 관세 부담을 덜고 사상 첫 5,900선에서 출발했다.

지난 22일 부산항 신선대부두에 컨테이너가 가득하다. 연합뉴스

삼성전자[005930]는 2.89% 오른 19만5천원, SK하이닉스[000660]는 1.69% 상승한 96만5천원에 거래 중이다.



미 대법원 판결이 자동차 등에 대한 품목별 관세에 직접적인 영향을 미치는 건 아니나 관세정책 관련 불확실성이 해소된 것이라는 평가가 나오면서 현대차[005380](3.34%), 기아[000270](1.16%) 등 자동차주도 강세다.



이외 시가총액 상위종목 중 삼성바이오로직스[207940](0.75%), SK스퀘어[402340](0.86%)는 오르고 있고, LG에너지솔루션[373220](-0.25%), 한화에어로스페이스[012450](-1.13%)는 내리고 있다.



업종별로는 건설(4.10%), 보험(2.87%), 전기·전자(2.15%) 등은 상승 중이고, 통신(-1.30%), 증권(-2.48%) 등은 하락 중이다.



같은 시각 코스닥 지수는 전장 대비 3.27포인트(0.28%) 내린 1,150.73이다.



지수는 전장보다 12.94포인트(1.12%) 오른 1,166.94로 시작했으나 하락세로 돌아섰다.



코스닥 시장에서 개인은 514억원을 순매수하고 있고, 외국인과 기관은 각각 134억원, 249억원을 순매도하고 있다.



에코프로[086520](2.39%), 알테오젠[196170](0.87%), 삼천당제약[000250](1.56%)은 상승세고, 에이비엘바이오[298380](-0.05%), 케어젠[214370](-4.40%)은 하락세다.



키움증권[039490] 한지영 연구원은 "지난주 말 미국 증시는 연방대법원의 트럼프 상호관세 위법 판결, 메모리 업황 호조 전망 강화 소식 등에 힘입어 상승했다"며 "코스피는 지난주 주가 모멘텀(동력)을 이어받아 6,000대 진입을 시도할 것"이라고 말했다.

<연합>