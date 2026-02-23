코스맥스, 첫 유럽 생산기지 구축… 이탈리아 ‘케미노바’ 인수

코스맥스는 이탈리아 화장품 제조자개발생산(ODM) 기업을 인수해 첫 유럽 생산 기지를 구축했다고 23일 밝혔다.

코스맥스는 이탈리아 화장품 제조자개발생산(ODM) 기업 ‘케미노바(Keminova)’ 지분 51%를 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다.

케미노바 생산 장면. 코스맥스 제공

1985년 설립된 케미노바는 지난해 약 180억원의 매출 성과를 냈으며 생산 가능 수량은 연간 약 2000만개에 달한다.

코스맥스에 따르면 케미노바는 더마 코스메틱, 헤어 케어, 의료기기 분야에서 경쟁력을 가지고 있다. 이에 이탈리아 내 유력 브랜드들을 주요 고객사로 확보하고 있다. 코스맥스는 이번 계약으로 한국, 중국, 미국 등에 집중된 생산 거점을 유럽까지 확장하고 K뷰티의 글로벌 수요에 대응할 수 있게 됐다고 설명했다.

코스맥스는 케미노바와의 기술 교류를 통해 유럽 현지 트렌드에 맞는 혁신 제품개발에도 나설 계획이다.

거래는 다음 달 이탈리아 정부의 승인 등을 거친 뒤 최종적으로 마무리될 예정이다.

코스맥스 관계자는 “양사의 강점을 결합해 강력한 시너지를 창출할 것”이라며 “코스맥스는 K-뷰티 기술력과 영업 노하우를 케미노바에 이식하고, 케미노바는 유럽 현지의 제조 노하우와 네트워크를 제공할 방침”이라고 밝혔다.