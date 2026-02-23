“틀려도 돼, 멈추지만 않으면”… 지드래곤, 카이스트 졸업식 축사

한국과학기술원(KAIST) 기계공학과 초빙교수로 재직 중인 가수 지드래곤(본명 권지용)이 졸업생들에게 “도전을 두려워하지 말라”는 메시지를 전했다.

KAIST는 지난 20일 대전 본원에서 열린 ‘2026년도 학위 수여식’에서 지드래곤의 영상 축사를 공개했다.

지드래곤. 갤럭시코퍼레이션

그는 졸업생들에게 “진심으로 축하드린다. 여러분은 해냈고, 앞으로도 해낼 사람들”이라며 “이제 정답 없는 세상으로 나아간다. 틀려도 괜찮고, 멈추지만 않으면 된다”고 말했다.

이어 “남들과 다른 길을 선택할 용기가 여러분을 결국 가장 멀리 데리고 갈 것”이라며 “오늘 자유롭게 시작하라”고 덧붙였다. 이에 현장에 있던 졸업생들은 환호와 박수로 화답했다. 이날 수여식 행사에는 이재명 대통령과 김혜경 여사도 참석했다.

KAIST의 인연은 KAIST는 2024년 6월 “최신 과학기술을 K-콘텐츠와 문화산업에 접목해 한국 문화의 글로벌 경쟁력을 확대하겠다”며 지드래곤을 기계공학과 초빙교수로 임명한 바 있다. 임용 기간은 오는 6월까지다.

이광형 총장은 당시 “지드래곤 교수는 미지의 영역을 개척하는 선구자적 정신을 가졌으며 이는 KAIST의 정신과 맞닿아 있다”고 평가했다. 지드래곤 역시 “과학 천재들과 엔터테인먼트가 만나 ‘빅뱅’이 일어나길 기대한다”고 소감을 전했다.

임용 이후 그는 2024년과 2025년 ‘이노베이트 코리아’에 연이어 참석해 ‘AI엔터테크의 미래’를 주제로 스페셜 토크쇼를 진행했으며, 소속사 갤럭시코퍼레이션과 KAIST가 협력한 ‘AI엔터테크 연구센터’ 프로젝트에도 참여했다.