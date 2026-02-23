대한부정맥학회, 3월 1일 맥박의 날 맞아 '세계맥박의날' 행사 개최

DDP 어울림광장에서 3월 1일 진행

사진=대한부정맥학회 제공

대한부정맥학회가 오는 3월 1일 서울 DDP 어울림광장에서 ‘세계맥박의날(Pulse Day)’ 행사를 개최한다. 사단법인 공간과나눔과 공동 주최하는 이번 행사는 세계 맥박의 날을 기념해 마련됐으며, 부정맥에 대한 올바른 이해와 조기 발견의 중요성을 일반 시민에게 알리는 것을 목표로 한다.

세계맥박의날은 2023년 세계부정맥학회가 처음 시작한 글로벌 캠페인이다. 매년 3월 1일을 세계 맥박의 날로 지정하고, 유럽·아시아·미주·중남미 등 전 세계 심장부정맥 관련 학회들이 연대해 각국에서 동시에 캠페인을 진행한다. 세계 각국의 심장 전문가들이 참여하는 공공 인식 캠페인이라는 점이 특징이다. 한국에서는 대한부정맥학회가 2026년 세계부정맥학회와 연계해 캠페인을 개최했으며, 올해는 공간과나눔과 함께 시민 참여형 행사로 운영한다.

대한부정맥학회 이사장인 서울대학교병원 오세일 교수는 “부정맥은 심장 박동이 불규칙해지는 질환으로, 심방세동 등 주요 부정맥은 뇌졸중 등 심각한 합병증으로 이어질 수 있음에도 초기 증상이 뚜렷하지 않아 인지율이 낮다”며 조기 발견의 중요성을 강조했다.

가만히 앉아 있는데 심장이 갑자기 두근거리거나, 일어서는 순간 어지럼을 느끼는 증상, 심장이 한 박자씩 건너뛰는 듯한 느낌 등이 대표적인 신호로 알려져 있으나, 이를 단순한 피로로 여기는 경우도 적지 않다. 아시아태평양 부정맥 학회 회장인 연세대학교 세브란스병원 박희남 교수는 이러한 현실을 고려해 의료 전문 행사에 그치지 않고, 시민이 직접 심장 건강을 체험하고 이해할 수 있는 장을 마련했다.

사진=대한부정맥학회 제공

행사 현장에서는 전문 의료기기를 체험할 수 있는 프로그램이 운영된다. 검진존에는 뷰노(하티브), 대웅제약, 씨어스 테크놀로지, 에이티센스, 유한양행(휴이노), 삼진, 동아ST(메쥬), 오므론 등 국내 헬스케어 분야 8개 기업이 참여해 심전도 측정과 혈압 측정 등을 무료로 제공할 예정이다. 이번 행사 대표인 전남대학교병원 이기홍 교수는 현장에서 심전도 판독을 진행하고, 부정맥의 중요성에 대해 설명할 계획이다.

체험존은 부정맥과 정상 맥박 범위에 대해 배우는 교육 부스를 시작으로, 러닝머신과 사이클을 활용해 운동 중 심박수 변화를 확인하는 체험 부스, 심장 건강 퀴즈 프로그램 등으로 구성된다.

참여 프로그램을 완료한 방문객에게는 경품이 제공될 예정이다. 스탬프를 모아 완주하면 현장에서 후원사 경품 패키지를 받을 수 있으며, ‘세계맥박의날’ 한국 인스타그램 계정을 통한 온라인 추첨 이벤트도 진행된다. 온라인 경품으로는 에어팟과 스타벅스 이용권이 마련되며, 현장 참여자 중 일부에게는 추첨을 통해 에어팟맥스와 에어팟프로가 제공될 예정이다.

행사는 동대문역사문화공원역 1번 출구 인근 DDP 어울림광장에서 진행되며, 별도의 입장료 없이 3월 1일 오전 11시부터 오후 3시까지 운영된다.