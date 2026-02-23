감사원 “곰팡이·머리카락 등에 오염된 코로나 백신 1420만회분 접종”

“질병청은 제조사에 자체조사 맡기고

제조사는 재고 소진된 뒤 결과 회신”

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 관리가 제대로 되지 않아 곰팡이나 머리카락 등에 오염된 백신 1420만회분이 국민들에게 접종된 것으로 드러났다.

23일 감사원에 따르면 2021년 3월∼2024년 10월 질병관리청이 의료기관들로부터 접수한 백신 이물신고 접수는 1285건이었다. 그런데 질병청은 이를 식품의약품안전처에 통보하지 않고 백신 제조사에만 알려 자체 조사하도록 했다.

감사원. 뉴시스

제조사는 전체 이물신고 중 69.4%(854건)에 해당하는 백신의 접종이 끝나 재고가 소진되고 나서야 질병청에 조사 결과를 알렸다. 평균 107일이 지난 뒤였다. 33.5%(431건)에 해당하는 백신은 수거하지 않고 사진이나 기록만 보고 조사했다. 3.2%(41건)은 조사 방법조차 확인되지 않았다고 감사원은 전했다.

이물신고 유형으로는 사용법 문제로 발생한 고무마개 파편이 65%(835건)로 가장 많았다. 곰팡이, 머리카락, 이산화규소 등 위해 우려가 있는 이물신고도 9.9%(127건)로 집계됐다. 그러나 질병청이 이러한 백신들에 대해 접종 보류 조치를 하지 않아 국민들에게 고스란히 접종됐다.

유효기간이 지난 백신 주사를 맞도록 해놓고선 이를 알리지 않아 당사자가 재접종 기회조차 얻지 못한 실태도 드러났다. 2021∼2023년 유효기간이 지난 백신을 맞은 국민은 2703명이다. 이 중 55.6%(1504명)가 재접종을 받지 않았다. 질병청이 유효기간 지난 백신을 맞은 피접종자에게 해당 사실을 알리라는 규정을 마련하지 않았을 뿐만 아니라, 해당자들이 재접종을 했는지도 확인하지 않았기 때문이다.

감사원은 질병청에 같은 일이 반복되지 않도록 방안을 마련하라고 통보했다.