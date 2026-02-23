성동구, 5년간 생활폐기물 9277t 감량 [지금 우리 동네는]

서울 성동구가 지난 5년간 생활폐기물 9277t을 감량했다. 올해부터 수도권 매립지 생활폐기물 직매립이 원칙적으로 금지되는 가운데 구는 감량 노력을 계속해서 이어갈 방침이다.

구는 생활폐기물 감량 7개년 기본계획을 수립하고 2027년까지 2020년 대비 생활폐기물 20% 감량을 목표로 설정, 주민 참여형 정책을 생활 현장에 촘촘히 적용하고 있다고 23일 밝혔다.

한 시민이 성수동 음료컵 전용 수거함을 이용하고 있다. 성동구 제공

세부적으로는 민간 소각처리업체를 조기에 선정해 안정적인 처리 체계를 확보하는 한편 생활 현장에서의 폐기물 감량 정책을 추진 중이다. 종량제봉투 배출뿐 아니라 생활 현장에서 발생하는 모든 폐기물을 통합적으로 관리한다. 이에 기반해 매립·소각으로 가는 양을 줄이는 데 정책 역량을 집중한다.

직매립 금지 시행을 앞두고 처리시설 확보 경쟁과 처리 비용 변동 가능성에 대비해 경기도 소재 민간 생활폐기물 처리업체 2곳과 3년 처리 계약도 체결했다. 생활폐기물 처리 가용량을 안정적으로 확보하고 제도 전환기에 수요 급증으로 발생할 수 있는 처리비용 상승 부담을 최소화하려는 취지다.

그 결과 성동구 생활폐기물 발생량은 2020년 6만5615t에서 지난해 5만6338t으로 감소했다. 구가 자체 수립한 2025년 생활폐기물 목표량은 5만6429t이지만 실제 발생량은 5만6338t으로 목표 대비 91t을 추가 감량했다.

구는 그간 분리배출 실천을 지속 가능한 생활 습관으로 정착시키기 위한 대표 사업인 ‘성동 푸르미 재활용정거장’을 111개 이동식 거점으로 운영해 주민 접근성을 높였다. 지난해 기준 누적 약 36만명이 참여하며 생활 현장에서의 분리배출 확산에 기여하는 동시에 재활용이 가능한 자원이 혼합되거나 오염돼 폐기물로 전환되는 것을 줄이기 위해 품목별 회수·재활용 기반도 확대했다. △투명페트병·종이팩 등 스마트 무인수거함 사업 △가전·배터리 등 폐금속 자원 재활용사업 △폐봉제원단 재활용체계 구축 △성동형 커피박 재활용 사업 등으로 생활 속 자원순환 경로 또한 넓히고 있다.

특히 핫플레이스로 주목받는 성수동 연무장길을 중심으로 관광객과 입주 기업이 증가하며 유동인구와 상업시설이 빠르게 늘어나는 만큼 해당 지역을 집중 관리 대상으로 지정했다. 주말·오후 특별 청소 인력 운영, 이동식 음료컵 수거함 설치, 가로쓰레기통 추가 설치 등 현장 대응을 강화했으며 주말 기준 1일 3000~4000개의 일회용 음료컵을 수거하는 등 생활환경 관리와 자원 회수를 병행하고 있다.

구는 올해 생활폐기물 목표를 5만4460t으로 설정하고 직매립 금지 대응을 위해 분리배출 홍보, 참여 인센티브와 사업장 분리배출·관리 강화, 재활용 활성화 사업 확대, 무단투기 단속 강화 등을 지속 추진한다.

정원오 성동구청장은 “폐기물 감량은 생활 속 작은 노력이 모여야 완성될 수 있는 만큼 앞으로도 주민들의 지속적인 실천과 참여를 바란다”고 말했다.