전한길, 최시원에 공개 러브콜… “개념 연예인, 우리가 응원해야”

한국사 강사 출신 유튜버 전한길이 그룹 슈퍼주니어 멤버 겸 배우 최시원에게 공개적으로 행사 참여를 요청했다.

전한길은 22일 자신의 유튜브 채널 ‘전한길 뉴스 1waynews’를 통해 ‘3·1절 기념 자유음악회’ 개최를 홍보하며 최시원을 언급했다.

한국사 강사 출신 유튜버 전한길(왼쪽)과 그룹 슈퍼주니어 멤버 겸 배우 최시원. 연합뉴스‧최시원 인스타그램

그는 최시원에 대해 “개념 있고 진정성이 느껴지는, 영혼이 뜨거운 연예인”이라고 평가하며 “이런 연예인을 서포트해 대한민국을 대표하는 연예인으로 자리매김할 수 있도록 우리가 응원해야 한다”고 말했다.

이어 “최시원이 볼지 안 볼지는 모르겠지만 공식적으로 제안한다”며 “좌석 수가 1만명 정도 되는 대규모 콘서트다. 이름 그대로 한번 와주시면 속이 시원하겠다”고 러브콜을 했다.

전한길이 최시원을 언급한 배경에는 그의 사회관계망서비스(SNS) 게시물이 있는 것으로 보인다. 최시원은 지난 19일 개인 SNS에 ‘불의필망(不義必亡), 토붕와해(土崩瓦解)’라는 문구를 올렸다. ‘불의필망’은 의롭지 못한 것은 반드시 망한다는 뜻이며, ‘토붕와해’는 조직이나 체제가 근본부터 붕괴되는 상황을 의미한다.

게시 시점이 윤석열 전 대통령의 1심 무기징역 선고 직후였던 만큼, 온라인에서는 특정 정치 상황을 겨냥한 메시지 아니냐는 해석이 제기됐다. 다만 최시원 측은 해당 게시물과 관련해 별도의 공식 입장을 내지 않았다.

전한길은 해당 문구에 대해 “의롭지 않은 것은 반드시 망한다. 진실을 추구하는 우리가 이긴다는 메시지와 같다”며 자신의 해석을 덧붙였다.

한편 전한길은 오는 3월 2일 경기 고양시 킨텍스 제1전시장 5홀에서 ‘3·1절 기념 자유음악회’를 개최할 예정이다. 행사에는 가수 윤시내, 뱅크 등이 참석하는 것으로 알려졌다.

다만 출연자로 거론됐던 가수 태진아 측은 “정치적 행사를 일반 행사라고 속여 일정을 문의했다”며 불참 방침과 함께 법적 대응을 예고했다.