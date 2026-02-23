황신혜 "딸 이진이와 함께 있는데 옛 애인 마주쳐"

배우 황신혜가 딸 이진이와 함께 옛 연인을 우연히 마주쳤던 아찔한 일화를 공개한다.

25일 방송되는 KBS 1TV 예능 프로그램 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 황신혜와 방송인 정가은, 미스코리아 출신 장윤정 등 세 명의 '싱글맘'이 모여 자녀 양육부터 연애와 재혼까지 진솔한 속마음을 털어놓는다.

이날 방송에서 세 사람은 자녀의 연애에 대한 각자의 소신을 밝히며 자연스럽게 본인들의 연애담으로 대화 주제를 옮긴다.

특히 황신혜는 과거 딸 이진이와 함께 있던 중 우연히 옛 애인과 마주쳤던 순간을 회상한다. 당시 상황을 눈치챈 딸의 예상치 못한 반응도 함께 공개될 예정이다.

싱글맘으로서 재혼에 대한 솔직한 생각도 나눈다. 이 과정에서 정가은은 "재혼의 가능성을 열어두고 있다"며 긍정적인 입장을 밝혀 이목을 끈다.

홀로 아이를 키우며 겪었던 위기 상황에 대한 공감대도 형성한다.

황신혜는 과거 딸 이진이가 "알레르기로 숨이 안 쉬어진다"며 다급하게 전화를 걸어와 눈앞이 하얘졌던 심경을 고백하고, 정가은 역시 홀로 육아를 하며 겪은 위급했던 순간들을 떠올리며 깊이 공감한다.

<뉴시스>