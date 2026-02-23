장원영X남주혁, 싱그러운 조합… 다가오는 봄의 설레는 화보

남주혁과 장원영이 만나 한 편의 싱그러운 화보를 완성했다. 아이더 제공

배우 남주혁과 가수 장원영이 브랜드 모델로 활약하고 있는 아이더가 2026년 봄·여름 시즌 화보를 공개했다.

공개된 이번 화보에서 남주혁과 장원영은 싱그러운 초록빛 자연을 배경으로 계절의 변화를 닮은 아웃도어 스타일을 선보였다.

남주혁은 ‘모멘텀 경량 자켓’과 ‘헤리티지 경량 방풍 자켓’을 착용한 컷을 통해 탄탄한 실루엣과 활동적인 분위기를 드러내며 정통 아웃도어의 정체성을 강조했다.

반면 냉감 집업 티셔츠와 반바지를 매치한 화보에서는 한층 가벼워진 스타일링으로 편안하면서도 여유로운 분위기를 연출하며, 일상과 아웃도어를 자유롭게 넘나드는 매력을 보여줬다.

남주혁의 다가오는 봄 스타일링. 아이더 제공

다가오는 봄, 일상 속에서도 착용 가능한 웨어러블한 스타일링에 남주혁의 매력이 배가되는 모습이 눈에 띄었다. 이번 시즌 아이템의 색감은 봄의 햇빛을 받아 더욱 화사하게 다가온다.

장원영은 아이스 블루, 올리브, 라일락 등 화사한 컬러의 자켓 스타일링으로 특유의 맑고 세련된 이미지를 극대화했다.

가볍고 쾌적한 착용감이 돋보이는 여성 아우터를 중심으로 자연과 도심을 넘나드는 라이프스타일을 감각적으로 표현하며, 한층 밝아진 봄·여름 아웃도어 무드를 완성했다.

이번 시즌 아이더는 일교차가 크고 날씨 변화가 잦은 봄·여름 환경에 주목해 기능성과 디자인을 균형 있게 갖춘 다양한 라인업을 선보였다.

장원영의 다채로운 봄 스타일링. 아이더 제공

변화무쌍한 날씨에도 제약 없는 활동성을 제공하는 ‘모멘텀 경량 자켓’, 세계 최초 고어텍스 하이브리드 구조를 적용한 ‘플렉션 하이브리드’, 여성 전용 ‘시어 경량 자켓’, 새로운 소재로 시원함을 강화한 냉감 웨어 시리즈 등 다채로운 시즌 스타일을 제안한다.

특히 투명하게 빛나는 소재감이 자연의 빛과 어우러지며 청량함이 극대화되며 장원영 특유의 맑은 미소와 완벽하게 어우러진다는 평이다.

아이더 마케팅팀은 “남주혁과 장원영은 각자의 독보적인 매력으로 26S/S 시즌이 지향하는 가볍고 산뜻한 아웃도어 무드를 완벽하게 표현했다”며 “두 모델과 함께 선보이는 아이더의 봄·여름 시즌 스타일에 많은 관심과 기대를 바란다”고 전했다.