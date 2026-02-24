제주, 영화관·골프장도 ‘다회용기’ 사용 지원

道, 2026년 3억5000만원 투입

‘플라스틱 제로’ 사업 폭 넓혀

제주도는 올해부터 다회용기 사용 지원사업을 영화관, 골프장, 테마파크 등으로 확대한다고 23일 밝혔다. 앞서 도는 지난해 공공야영장을 대상으로 다회용기 사용 지원사업을 처음 시행해 다회용기 2만7000여개를 보급, 폐기물 약 0.4t을 줄였다.



도에 따르면 올해는 사업 범위를 영화관, 골프장, 테마파크 등 도민과 관광객이 많이 찾는 주요 다중이용시설까지 넓힐 계획이다. 이를 위해 올해 사업비를 지난해보다 2억4000만원 늘린 3억5000만원으로 책정한 상태다.



도는 이를 바탕으로 영화관, 골프장, 테마파크 내 식음 시설에 다회용기를 순차적으로 공급하고 사용 후 반납·수거·세척까지 이어지는 전문 운영체계를 갖출 예정이다. 시설 운영자와 이용객 모두 부담 없이 편리하게 이용할 수 있도록 지원 구조를 설계해 일회용품 저감 문화를 일상 곳곳으로 확산시켜 나갈 계획이라고 도는 설명했다.



임홍철 도 기후환경국장은 “일회용 컵과 식기류 사용을 대체하는 사업으로 탄소중립 실천과 자원순환 사회로 나아가기 위한 의미 있는 첫걸음”이라고 말했다. 임 국장은 “사업 확대를 통해 1회용품 사용 저감 문화를 정착하고 ‘2040 플라스틱 제로 제주(PZI)’ 실현에 속도를 낼 것으로 기대한다”고 덧붙였다.