[포토] 한민족선민연구원 국제학술대회

23일 경기 가평군 천원궁 다목적홀에서 열린 천일국 기원절 13주년 기념 한민족선민연구원 국제학술대회에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 가평=이제원 선임기자

김민지 한민족선민연구원 원장이 23일 경기 가평군 천원궁 다목적홀에서 열린 천일국 기원절 13주년 기념 한민족선민연구원 국제학술대회에서 환영사를 하고 있다.

이기식 한민족선민연구원 대표가 23일 경기 가평군 천원궁 다목적홀에서 열린 천일국 기원절 13주년 기념 한민족선민연구원 국제학술대회에서 기조강연을 하고 있다.

23일 경기 가평군 천원궁 다목적홀에서 열린 천일국 기원절 13주년 기념 한민족선민연구원 국제학술대회에서 주재완 선문대학교 교수를 좌장으로 '한민족 정체성과 문화'를 주재로 발표 및 토론이 진행되고 있다.

