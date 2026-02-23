김지훈 "극중 김혜수와 부부, 조여정과 불륜…둘 다 갖고파"

배우 김지훈이 거침없는 입담을 드러낸다.

23일 오후 10시 10분 방송되는 SBS TV 예능 '아니 근데 진짜!' 4회에는 김지훈이 게스트로 출연한다.

김지훈. SBS '아니 근데 진짜!' 캡처

최근 진행된 녹화에서 김지훈은 현재 촬영 중인 드라마 '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 배역을 설명하며 "극 중에서 김혜수와 부부지만 조여정과 불륜을 저지르고 있다"고 밝혔다.

이에 탁재훈이 "천하의 나쁜 놈"이라며 "실제라면 김혜수와 조여정 중에 누가 더 좋냐"고 묻자, 김지훈은 "둘 다 갖고 싶다"고 말했다.

김지훈과 탁재훈의 오랜 인연도 공개된다.

과거 컨츄리꼬꼬 무대에까지 섰던 일화를 밝힌 김지훈은 "내가 입만 열면 탁재훈 은퇴시킬 수 있다"고 말했다. 이에 탁재훈 역시 "혼자만 죽지 않겠다"고 맞서며 폭로전을 예고했다.

김지훈은 과거 'SM엔터테인먼트 1호 배우'로 활동했던 시절의 뒷이야기도 전한다.

소속 가수들의 뮤직비디오에 단골로 등장했으나, 정작 얼굴 없이 나무 뒤에 서 있거나 손만 나와야 했던 무명 시절 일화를 털어놓는다.

<뉴시스>