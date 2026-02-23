'룰라' 브라질 대통령 국빈 방한 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.
이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령, 김혜경 여사와 잔자 룰라 다 시우바 여사가 23일 청와대 대정원에서 열린 공식환영식에서 깃발을 흔드는 어린이 환영단에게 인사를 하고 있다.
23일 청와대에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령 국빈 방한 공식 환영식이 열렸다. 브라질 대통령 내외가 탑승한 차량이 청와대 입구부터 취타대 및 전통의장대 호위를 받으며 입장했다. 이재명 대통령 부부와 청와대로 도착한 브라질 대통령 내외는 대정원으로 내려가 의장대 사열을 받았다. 어린인 환영단에게도 손을 들어 인사했다.
한-브라질 공동언론발표에서 이 대통령은 "양국 관계를 '전략적 동반자관계'로 격상시키기로 했다"고 발표했다. 또한 이날 열린 정상회담에서 10개의 양해각서 및 약정을 체결했다.