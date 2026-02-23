'룰라' 브라질 대통령 국빈 방한 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령이 23일 서울 청와대 본관에서 열린 확대회담에 앞서 기념촬영을 하고 있다.

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령, 김혜경 여사와 잔자 룰라 다 시우바 여사가 23일 청와대 대정원에서 열린 공식환영식에 참석해 있다.

이재명 대통령이 23일 서울 청와대 본관에서 열린 확대회담에 앞서 룰라 대통령이 책에 사인을 요청하자 응한 뒤 다시 건네고 있다.

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령, 김혜경 여사와 잔자 룰라 다 시우바 여사가 23일 청와대 대정원에서 열린 공식환영식에서 깃발을 흔드는 어린이 환영단에게 인사를 하고 있다.

김혜경 여사가 23일 청와대 무궁화실에서 호잔젤라 다시우바 여사에게 선물할 맞춤한복 세트를 소개하고 있다.

이재명 대통령과 국빈 방한한 룰라 브라질 대통령이 23일 서울 청와대 본관에서 공동언론발표를 마친 뒤 포옹하고 있다.

23일 청와대에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령 국빈 방한 공식 환영식이 열렸다. 브라질 대통령 내외가 탑승한 차량이 청와대 입구부터 취타대 및 전통의장대 호위를 받으며 입장했다. 이재명 대통령 부부와 청와대로 도착한 브라질 대통령 내외는 대정원으로 내려가 의장대 사열을 받았다. 어린인 환영단에게도 손을 들어 인사했다.

한-브라질 공동언론발표에서 이 대통령은 "양국 관계를 '전략적 동반자관계'로 격상시키기로 했다"고 발표했다. 또한 이날 열린 정상회담에서 10개의 양해각서 및 약정을 체결했다.