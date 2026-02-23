일동후디스, 이시우 골프 코치와 함께하는 ‘원포인트 레슨 클래스’ 모집

일동후디스는 ‘하이뮨 아미노포텐’ 앰배서더인 이시우 코치와 함께하는 ‘원포인트 레슨 클래스’ 참가자를 모집한다고 23일 밝혔다.

일동후디스 ‘원포인트 레슨 클래스’ . 일동후디스 제공

이 코치는 SBS 골프 해설위원이자 국내 1위 베스트 교습가로 활동 중인 스타 골프 코치다. 이번 클래스는 하이뮨 아미노포텐과 이 코치가 함께하는 첫 번째 프로그램으로, 골프에 진심인 일반인 골퍼들에게 전문적인 코칭 경험을 제공하기 위해 기획됐다.

원포인트 레슨 클래스에서는 이 코치가 직접 스윙 교정 및 실전 테크닉을 지도하며, 참가자와의 Q&A를 통해 골프에 대한 궁금증을 해소하는 시간이 마련된다. 이와 함께 국내 1등 단백질 하이뮨의 제품력을 경험할 수 있는 시식 이벤트와 럭키드로우 등 다채로운 프로그램도 준비될 예정이다.

응모 방법은 오는 3월31일까지 ‘일동후디스 네이버 스토어’, ‘후디스 헬스케어 네이버 스토어’, ’후디스’몰 등에서 하이뮨 제품을 10만원 이상 구매하고, 별도의 응모 페이지를 통해 신청서를 제출하면 된다. 당첨자는 4월15일 추첨을 통해 총 15명이 선정될 예정이다.

일동후디스 관계자는 “일동후디스를 사랑해주시는 소비자를 위해 국내 1위 골프 교습가에게 직접 배울 수 있는 특별한 기회를 마련하게 됐다”며 “앞으로도 이시우 코치와 함께 일반인 골퍼를 위한 다양한 퍼포먼스 콘텐츠를 준비하고 있으니 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.