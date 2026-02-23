“밀착형 복지”…삼구아이앤씨, 국내 최초 ‘이발트럭’ 개시

“근무하는 곳에 푸드트럭에 이어 이발트럭까지 등장하니 ‘삼구가족’에게 주는 선물 같아 감사하고, 삼구 구성원이라는 게 뿌듯합니다.”

서강대학교 시설관리 업무를 담당하는 삼구아이앤씨 최성은 사무장은 23일 삼구아이앤씨가 제공한 ‘이발트럭’에 대해 이같은 소감을 밝혔다.

삼구아이앤씨 이발트럭. 삼구아이앤씨

위탁 관리 전문 기업인 삼구아이앤씨는 이날부터 사내근로복지기금으로 운영하는 두 번째 복지트럭인 ‘이발트럭’ 서비스를 본격화한다고 밝혔다. 서강대학교 현장에서 250여명 미화·시설 관리 업무를 담당하는 직원들에게 푸드트럭과 이발트럭 무상 서비스를 제공했다.

이발트럭은 업무 특성상 시간을 내기 어려운 현장 구성원을 위해 ‘시간과 편의’를 직접 배달한다는 취지로 기획됐다.

올해로 두 번째 복지트럭을 개시한 삼구아이앤씨는 환경·사회·지배구조(ESG) 위원회 주식 및 임원 출연금으로 사내근로복지기금을 설립해 구성원 복지를 확대하고 있다. 해당 기금으로 구성원 복지 증진을 위해 2024년 푸드트럭을 제작, 2년간 234회 운영하며 전국 현장에서 무상으로 서비스 제공해 큰 호응을 얻었다. 또한 지자체 및 복지시설을 대상으로 임직원 봉사 및 후원을 통해 상생과 나눔을 실천하고 있다.

지난해 환갑을 맞은 재직자 1134명을 초청해 대규모 잔치를 여는 등 현장 구성원의 자부심을 높여온 삼구아이앤씨는 이번 복지트럭 확대를 통해 ‘행복한 일터’ 만들기에 박차를 가할 계획이다.

구본훈 삼구아이앤씨 ESG위원장은 “복지를 공유하는 트럭이 현장 구성원에게는 자부심을, 지역사회에는 활력을 불어넣는 ‘상생문화의 표준’이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.