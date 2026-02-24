2030년까지 방산 스타트업 100개 육성

정부, 군과 협업 R&D·양산 지원

대기업 중심 탈피 생태계 대전환

정부가 2030년까지 방위산업에 스타트업 100개사와 연매출 1000억원의 벤처기업을 육성하겠다는 야심찬 계획을 내놨다. 대기업 중심의 산업 구조에서 탈피하고 스타트업 육성 과정에서 인공지능(AI)과 드론, 로봇 등 첨단 기술을 접목해 ‘K방산’ 경쟁력을 강화하겠다는 구상이다.



중소벤처기업부와 방위사업청은 23일 이 같은 내용의 ‘방산 스타트업 육성안’을 발표했다. 정부는 스타트업의 방위산업 진입 문턱을 낮추는 데 초점을 뒀다. 육해공군과 함께하는 ‘방산 스타트업 챌린지’를 신설하고 실증 시험도 연계해 제품 개발 단계에서도 피드백을 반영할 수 있도록 했다. 국방 데이터와 보안 인프라 투자도 확대해 AI 기반 스타트업의 참여를 유도할 계획이다. 대학과 연구 기관 기술을 활용한 디펜스 창업 중심 대학을 운영해 신규 창업 생태계도 조성한다.



성장기에 접어들면 연구개발(R&D)부터 양산까지 지원을 패키지 형태로 확장하고, 창조경제혁신센터를 ‘K방산 스타트업 허브’로 지정해 글로벌 시장 진출을 돕는다. 대기업과 중소기업 간 상생을 위한 컨소시엄 계약제와 상생 수준 평가도 도입하고 국산 부품 데이터베이스를 구축해 무기체계에 중소기업 기술 적용도 활성화할 예정이다.