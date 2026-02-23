무장 20대 ‘트럼프 사저’ 마러라고 침입… 美비밀경호국에 사살돼

백악관에 있던 트럼프는 안전

도널드 트럼프 미국 대통령의 저택이 있는 플로리다주 팜비치의 리조트 마러라고의 진입 통제 구역에 무장한 20대 남성이 침입했다가 사살되는 사건이 발생했다. 22일(현지시간) 미 당국이 밝힌 바에 따르면 사살된 남성은 미 동부 노스캐롤라이나주 출신의 21세 남성 오스틴 터커 마틴이다. 사건은 이날 오전 1시30분쯤 발생했다. 트럼프 대통령은 자주 마러라고에서 주말을 보내지만 이번 주엔 영부인인 멜라니아 여사와 함께 워싱턴 백악관에 있었다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 마러라고 별장 모습. 연합뉴스

산탄총과 연료통으로 보이는 물건을 소지한 마틴은 다른 차량이 빠져나오는 틈을 타 차량으로 마러라고 북문 근처의 진입 통제 구역 안으로 들어가 18∼24m 이동한 뒤 비밀경호국 요원 2명 및 팜비치 카운티 부보안관과 마주쳤다. 릭 브래드쇼 팜비치 카운티 보안관은 “그(마틴)는 두 개의 장비(산탄총과 연료통)를 내려놓을 것을 명령받았는데, 그때 그는 연료통을 내려놓으며 산탄총을 발사 위치로 들어 올렸다”며 “(비밀경호국 요원 등이) 그 위협을 무력화하기 위해 (마틴을 겨냥해) 총기를 발사했다”고 설명했다. 마틴은 현장에서 사망했다.



연방수사국(FBI)은 범행 동기를 조사하고 있다. 캐시 파텔 FBI 국장은 “FBI는 사건을 조사하는 데 필요한 모든 자원을 투입하고 있다”고 밝혔다.