아이오아이, 그 시절 우리의 '원픽'… 10주년 재결합 성사

그룹 아이오아이(I.O.I)가 데뷔 10주년을 맞아 재결합해 가요계에 돌아온다.

23일 스윙엔터테인먼트는 “아이오아이(임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)가 오는 5월 컴백을 확정하고 새 앨범을 준비 중”이라고 밝혔다. 이번 10주년 프로젝트는 스윙엔터테인먼트가 매니지먼트를 전담하며 활동 전반을 총괄한다.

사진=YMC엔터테인먼트

2017년 1월 공식 활동 종료 이후 약 9년 만에 성사된 이번 활동에 팬들은 기대감을 감추지 못하고 있다. 다만, 강미나와 주결경은 스케쥴 문제로 이번 활동에 참여하지 못하면서 9인 체제로 컴백하게 됐지만 한 팀으로 다시 모이게 되었다는 점에서 의미가 깊다.

아이오아이는 2016년 Mnet ‘프로듀스 101’ 시즌1을 통해 국민 투표로 결성된 프로젝트 그룹이다.

데뷔곡 ‘Dream Girls(드림 걸스)’를 시작으로 ‘Whatta Man(와타맨)’, ‘너무너무너무’, ‘소나기’ 등 히트곡을 잇달아 발표하며 음악방송 1위와 주요 음원 차트 상위권을 석권했다.

아이오아이는 전국민의 투표로 결성된 그룹이기에 멤버들 모두 누군가의 ‘최애’이자 ‘최고’인 그룹이었다. 이들은 ‘Mnet 아시안 뮤직 어워드’, ‘골든디스크 어워즈’, ‘서울가요대상’ 등에서 신인상을 수상하며 단기간에 ‘국민 걸그룹’으로 자리매김했다.

음악 활동뿐 아니라 다양한 예능 프로그램에서도 활약해오다 2017년 1월 콘서트를 끝으로 공식 활동을 마무리했다.

그룹 아이오아이(I.O.I)가 데뷔 10주년을 맞아 재결합한다. 각 소속사 제공

각자의 영역에서 솔로 아티스트, 배우, 예능인 등으로 활발한 커리어를 쌓아온 멤버들이 결성 10년 만에 다시 한 팀으로 모이는 만큼, 그룹으로서 다시 선보일 새로운 음악과 업그레이드될 무대에 글로벌 팬들의 이목이 쏠리고 있다.

멤버 개개인이 축적해 온 경험과 개성이 팀 활동에 어떤 시너지를 만들어낼지도 관심이 쏠린다.

또 아이오아이는 이번 앨범 발매와 함께, 서울 콘서트를 시작으로 아시아 투어까지 개최할 예정이다. 9년을 기다려온 팬들의 갈증을 해소할 역대급 규모의 활동을 예고해 10주년 활동의 화려한 정점을 찍을 것으로 기대된다.

아이오아이의 구체적인 컴백 일정과 앨범 정보는 추후 순차적으로 공개될 예정이다.