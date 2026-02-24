정부 대출규제 ‘풍선효과’… 대부업체 신규 대출 급증 [경제 레이더]

2025년 4분기 23% 늘어 8000억

지난해 4분기 대부업 신규대출이 8000억원에 육박하며 3년 반 만에 분기 최대치를 기록했다. 정부의 가계대출 규제 강화로 1·2금융권의 대출 문턱이 높아지자 급전이 필요한 중·저신용자들이 대부업체로 몰리는 ‘풍선효과’가 발생한 탓이다.



23일 금융감독원이 허영 더불어민주당 의원실에 제출한 자료에 따르면 지난해 4분기 상위 30개 대부업체의 신규대출 금액은 총 7955억원으로 전년 동기(6468억원) 대비 23%, 직전 분기(7366억원) 대비 8% 증가했다. 이는 2022년 2분기 신규 대출 1조243억원을 기록한 이후 최대 규모다.

서울 시내 대출 관련 광고물. 연합뉴스

주요 대부업체의 신규대출 규모는 2024년 3분기부터 지난해 2분기까지 줄곧 6000억원대에 정체돼 있었으나 지난해 3분기 7000억원대를 돌파한 뒤 계속해서 상승 중이다. 한동안 6만명대에 머물던 신규 이용자 수도 지난해 3분기 7만8991명, 4분기 8만7227명으로 크게 늘었다.



업계에서는 정부의 대출 총량 규제로 시중은행은 물론 저축은행까지 대출 심사를 강화하면서 기존 1·2금융권에서 대출이 가능했던 중·저신용자 수요가 대부업으로 이동한 것으로 보고 있다.



문제는 이에 따른 연쇄 효과로 대부업권까지 대출 문턱을 높이고 있다는 점이다. 안용섭 서민금융연구원장은 “전에는 대부업체들이 신용도 7∼8등급의 대출수요까지 흡수했는데, 2금융권에서 돈을 구하지 못한 중신용자들이 대부업체로 많이 오자 지금은 6∼7등급까지만 받는 추세”라고 말했다.



돈줄이 막힌 저신용자들은 마지막 수단으로 불법사금융을 찾게 될 것이란 우려도 나온다. 한국대부금융협회에 따르면 2023년 기준 불법사금융 평균 금리는 연 535%다. 등록 대부업체는 법정 최고금리 20%를 적용한다.



일각에서는 대부업계 1위 업체인 리드코프가 우수대부업자로 재선정돼 온라인 플랫폼에서 활발한 대출모집에 나서면서 신규대출 금액이 크게 늘었다는 분석도 있다. 금융권 관계자는 “지난해 하반기 신규대출 금액 중 절반 정도가 리드코프를 통해 발생한 것으로 보인다”고 말했다.