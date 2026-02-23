韓·남미공동시장 무역협정 공감… 핵심광물 등 MOU 10건

관계 격상 ‘4개년 행동계획’ 채택



스마트팜 기술협력·화장품 수출 등

외교·산업 고위급 대화채널 구축

李 “우주·항공 등 협력 지평 확대”



양국 비즈니스 포럼… MOU 6건

이재명 대통령이 23일 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 정상회담을 갖고 양국을 ‘전략적 동반자 관계’로 격상키로 하면서, 핵심 광물을 비롯한 다양한 교역 및 산업 분야에서 양자 협력이 강화된다.



양국 정상은 이날 청와대에서 열린 정상회담 후 가진 공동 언론 발표에서 양국 관계 격상을 알리며 이를 이끌어 갈 로드맵으로 ‘한·브라질 4개년(2026-2029) 행동 계획’을 채택했다고 밝혔다. 4개년 계획은 정치, 경제, 실질 협력, 민간 교류 등 포괄적인 분야를 아우른다. 양국 관계 격상은 1959년 수교를 시작한 이후 67년 만이다.

이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과의 공동언론발표에서 발언하고 있다. 연합뉴스

두 정상은 한국과 남미공동시장(메르코수르·MERCOSUR)의 무역 협정 필요성에도 공감대를 이뤘다. 이 대통령은 “저와 룰라 대통령은 양국 간 호혜적 경제협력을 보다 확대해야 한다는 점에 공감했다”며 “저는 무역협정 체결을 위한 협상을 조속히 재개할 필요가 있다는 점을 설명드렸고, 룰라 대통령께서도 체결이 긴요한 과제라는 점에 깊이 공감했다”고 말했다.



양국은 핵심 광물과 농업, 보건, 치안, 중소기업 등 분야에서 양해각서(MOU) 10건을 체결했다. 양국은 외교부와 산업부가 공동 주재하는 고위급 경제·무역관계 위원회도 설치키로 했다. 농업 분야에서는 스마트팜 등 차세대 농업 기술 협력 강화 등을 위한 MOU 3건에 서명했다. 보건 분야에서는 K뷰티 제품의 남미 시장 진출 확대를 위해 규제정보 교환 및 상호 협력을 강화한다. 이 대통령은 “우주, 방산, 항공 등 미래 산업 분야에서도 양국 간 협력의 지평을 넓혀 나갈 것”이라며 “브라질 수송기 제조에 우리 부품기업이 참여하는 방식으로 항공 분야에서도 양국 간 공급망 협력이 진행 중”이라고 밝혔다.



룰라 대통령 방한에 맞춰 한국경제인협회(한경협)는 이날 브라질 수출투자진흥청과 함께 ‘한-브라질 비즈니스 포럼’을 개최했다. 서울 중구 소공동 롯데호텔에서 열린 행사에는 룰라 대통령과 김정관 산업통상부 장관을 비롯한 양국 정부 인사 및 기업인 400여명이 참석했다. 한경협 측은 룰라 대통령에게 문화·창의산업, 농식품, 첨단제조·전략광물 3대 분야의 경제협력 방안을 전달했다. K콘텐츠를 중심으로 한 문화콘텐츠 협력과 첨단제조·전력광물 산업과 관련해 자원 부국 브라질과 제조 강국 한국의 산업 역량을 결합하자는 방안 등이 건의됐다. 이날 한경협과 브라질 수출투자진흥청은 6건의 MOU를 체결했다.