“차라리 공소취소 하자”… 어느 판사의 한탄 [현장메모]

“시스템을 다 망가뜨릴 바에야 차라리 공소취소를 하는 게 국민 피해가 작을 것 같습니다.”



‘이재명 대통령 공소취소’ 모임을 만든 더불어민주당이 2월 국회 본회의에서 사법 3법을 처리하겠다고 하자 어느 판사가 이렇게 말했다.

장혜진 사회부 기자

민주당은 11일 재판소원법과 대법관 두 배 증원법을 영화 ‘아바타2’의 러닝타임보다 짧은 150분 만에 국회법제사법위원회 소위와 전체회의에서 잇달아 처리했다. 80년간 이어온 사법체계를 순식간에 졸속으로 뒤흔드는 법안이라는 점에서 법조계 안팎의 우려가 상당하다.



문형배 전 헌재소장 권한대행이 “‘휴먼 에러’(인간적 실수)가 있다면 휴먼을 고쳐야지, 왜 시스템에 손을 쓰려고 하느냐”고 지적한 것이 대표적이다. 박근혜 전 대통령은 2014년 세월호 참사로 정치적 수세에 몰리자 해양경찰청을 해체했다. 61년 역사의 해경이 순식간에 공중분해되자 만세를 부른 건 단속 대상이던 중국 어선이었다. 피해는 우리 어민들의 몫이었다. 한 법조인은 “선진국 중 정치적 이해득실을 위해 국가 시스템의 근간을 이토록 가볍게 여기는 나라는 유례를 찾기 힘들다”고 한탄했다.



미국의 경우 1800년부터 1869년까지 미국 연방대법관 수를 8차례 바꾸는 입법을 했다. 명분은 달랐지만 모두 정치적 목적이었다는 평가를 받는다. 미국은 이후 현재까지 줄곧 대법관 9명을 유지하고 있다. 정치적 지형에 따라 대법관 숫자를 줄였다 늘렸다 하는 짓은 그만하자는 사회적 합의가 이뤄진 셈이다.



민주당은 3심제 근간을 무너뜨리는 재판소원법을 공포 즉시 시행토록 했지만, 그로 인해 예상되는 각종 문제점에 대해선 관심이 없다.



판사들은 “당장 법원에서 중형이 확정된 흉악범이 헌재에 형 집행정지신청을 내서 인용되면 풀어줘야 하는 건지, 구속기간은 어떻게 되는 건지에 대해 아무런 규정도 없는 상태”라고 우려한다. 민주당은 판결 이외에 각종 신청사건까지 재판소원 대상으로 규정했다.



사법연감에 따르면 이들 사건은 매년 1600만건에 이른다. 재판소원으로 허망한 희망에 기대게 될 당사자들의 숫자다. 공소취소까지 언급한 판사의 말이 씁쓸하게 귓가에 맴도는 이유다.