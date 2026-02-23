[부고] 서석구씨 별세 외

▲서석구씨(전 KCC건설 대표이사) 별세, 서정민(대한항공 차장)·희숙·화정씨(서강대 한국어교육원 근무) 부친상, 박선락·장경수씨(디에스앤텍 대표이사) 장인상=23일 서울아산병원 발인 25일 오전 5시20분 (02)3010-2000
▲김인중씨 별세, 이경석(전 쌍용건설 부사장)·경국·경하씨(태륭건설 연구소장) 모친상, 채민희·김정주·이후연씨 시모상=22일 서울아산병원 발인 25일 오전 8시40분 (02)3010-2000
