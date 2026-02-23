구윤철 “美 관세 불확실성 높아… 상황 변화 주시”

재경위 전체회의



정부가 미국 도널드 트럼프 행정부의 관세 불확실성에 대한 우려가 높아지고 있는 가운데 상황 변화를 주시하고 냉정하게 대응하겠다는 입장을 밝혔다.



구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 23일 국회 재정경제기획위원회 전체회의에 출석해 미국 관세정책 전망에 대해 “상황의 불확실성이 워낙 높다”며 “어떤 측면에서는 플러스가 될 수도 있고, 마이너스도 있을 수 있다”고 말했다.

구 부총리는 미국 연방대법원의 상호관세 위법 판결이 우리 경제에 미칠 영향에 대해 “불확실성이 높은 게 사실”이라며 “상황 변화에 적극 대응하겠다”고 답했다. 트럼프 대통령은 지난 20일(현지시간) 미 연방대법원의 상호관세 위법 판결을 내리자 15% 글로벌 단일 관세를 도입하겠다고 발표했다.



구 부총리는 연방대법원 판결 이후 기존 관세의 법적 효력과 관련해 미국 정부와 논의한 적이 있느냐는 질의에는 “법원의 판결 문제이기 때문에 미국 정부와 논의한 사항은 아니다”라고 선을 그었다. 국내 기업의 환급 소송 등 법적 대응 참여 가능성에 대해서는 “수출 업체와 미국 수입업자 간 계약관계를 따져봐야 한다”며 신중한 입장을 보였다.



관세 적용 예외 품목이었던 반도체가 관세 부과 대상에 새롭게 포함될 가능성에 대해서는 국익을 지킬 방안을 고민 중이라는 입장만을 반복했다. 구 부총리는 “특정 산업에만 의존하는 한국 경제가 돼서는 안 될 것”이라며 “AI 대전환 등을 통해 (산업구조를) 다변화, 다원화시킬 수 있는 그런 방법을 찾도록 하겠다”고 덧붙였다.



이재명정부의 부동산 정책도 도마 위에 올랐다. 이창용 한국은행 총재는 “최근 정부의 부동산 안정화 정책이 서울 주택가격 오름세를 진정시키는 데 어느 정도 효과가 있었다고 본다”면서도 “장기적으로 더 좋은 결과가 나올지는 예측하기 어렵다”고 말했다. 수도권 집중 완화 없이는 부동산 정책 효과에도 한계가 있을 수 있다는 취지다.



이 총재는 또 높은 관세 불확실성에도 올해 우리나라 경제성장률이 지난해보다 높아질 것이라고 전망했다. 이 총재는 이날 모두발언에서 “우리나라 경제는 미국의 관세정책 관련 불확실성에도 불구하고 양호한 소비심리 등으로 내수가 회복되고 반도체 경기호조 등에 수출도 증가세를 이어가면서 성장률이 지난해보다 상당 폭 높아질 것”이라고 말했다.



그는 다만 “연말 외환 수급 안정 대책 등으로 환율 상승폭이 축소됐지만, 달러 및 엔 움직임 등에 영향을 받으면서 여전히 큰 변동성을 보이고 있다”며 “자영업자 등 취약 부문의 신용위험이 상존하는 가운데 수도권 주택가격 상승 등에 따른 금융 불균형 누증 우려가 지속되고 있는 점에 유의할 필요가 있다”고 평가했다.