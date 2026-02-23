“사법개혁 3법, 개헌 사안”… 조희대, 與에 재차 반기

민주당 24일 본회의서 상정 예고

조 “공론화 통해 충분한 숙의 필요”

재판소원 관련 “獨과 완전히 달라”

법조계도 “사법체계 근간 흔들어”

더불어민주당이 ‘사법개혁 3법(법왜곡죄·재판소원·대법관 증원)’ 처리 강행을 공언한 데 대해 조희대 대법원장이 23일 “헌법 개정 사항에 해당할 수 있는 중대한 내용이고 국민들에게 직접적으로 피해가 갈 수 있는 문제”라며 공론화와 숙의 과정이 필요하다고 재차 강조했다. 법조계에서는 여당의 3대 사법개혁안이 “사법체계의 근간을 흔드는 제도”라며 위헌 소지가 있다는 지적이 잇따르고 있다.



조 대법원장은 이날 오전 출근길에 취재진 질문에 “이번 법안들은 대한민국 사법부가 생긴 이래 80년 가까이 이어져 온 사법제도의 틀을 근본적으로 바꾸는 것”이라며 “공론화를 통해 각계각층의 전문가 의견과 국민 의견을 폭넓게 듣고 충분한 토론을 거쳐서 결정하는 게 바람직하다”고 답했다.

조희대 대법원장이 23일 오전 서울 서초구 대법원으로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 뉴스1

조 대법원장은 이어 “일부에서 독일의 경우를 예로 들고 있지만, 우리 헌법은 독일과 내용이 완전히 다르다”고 했다. 헌법재판소는 최근 재판소원 도입과 관련해 “독일 등에서 법원을 중심으로 한 종래의 사법권이 전체주의 또는 권위주의 독재체제를 방어하기는커녕 이에 협력한 과거사의 경험을 바탕으로 재판소원을 도입한 비교법적 교훈은 우리에게 시사하는 바가 크다”고 했는데, 조 대법원장의 발언은 이를 겨냥한 것으로 해석된다. 조 대법원장은 12일에도 “숙의 끝에 사법개혁을 이뤄야 한다”는 입장을 밝혔다.



민주당은 전날 의원총회에서 24일부터 다음달 3일까지 열리는 국회 본회의에 사법개혁 3법을 상정해 처리하겠다고 예고했다.



법조계에서는 사법체계 근간을 뒤흔드는 제도를 도입하면서 충분한 논의도 거치지 않고 속도전만 펴고 있다는 비판이 인다.



한 전직 대법관은 “사법개혁안이 (국회 법제사법위원회 등에서) 처리되는 과정에서 숙의가 전혀 이뤄지지 않았다”며 “이명박정부 때도 대법관 수를 늘리는 건 효용이 없다는 결론이 났다. 그걸 지금 와서 갑자기 뒤집는 게 말이 되느냐”고 반박했다. 실제 2010년 당시 여당인 한나라당 주도로 대법관 증원 등 사법개혁이 추진됐으나, 야당의 거센 반발로 이견이 좁혀지지 않으면서 백지화됐다.



대한변호사협회장을 지낸 이찬희 변호사는 “우리 공동체가 유지되기 위해서는 사법부 판단을 존중하는 문화가 형성돼야 한다”며 “법왜곡죄는 왜곡이라는 해석 기준이 모호해 헌법상 명확성의 원칙에 반한다”고 비판했다.