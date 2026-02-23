김민석, 계양서 K국정설명회… 차기 당권 행보?

국힘 “주요 변수 지역 콕 집어 개최”

김남준 전 대변인도 참석 ‘표심잡기’

이학재 사장 돌연 사의… 출마 전망

김민석 국무총리가 23일 인천 계양에서 열린 국정설명회에 참석해 지역 주민들을 상대로 강연에 나섰다. 이재명 대통령의 지역구였던 인천 계양을 재보궐 선거 출마 의지를 밝힌 김남준 전 청와대 대변인도 함께 자리했다.



김 총리는 이날 오후 3시 인천 계양문화회관에서 ‘K-국정설명회’를 개최, 주민 700여명을 대상으로 정부의 주요 국정 성과 및 국정운영 방향을 직접 설명했다. 이번 설명회는 더불어민주당 인천시당의 초청으로 마련됐다.

김 총리는 강연에서 “인천은 인천국제공항과 인천항을 보유한 대한민국의 하늘길과 바닷길을 여는 관문도시”라며 K바이오 분야와 로봇, 자동차, 한류 분야 등에서의 선도주자 역할을 당부했다. 이번 행사는 김 총리 취임 이래 12번째로 진행된 국정설명회다. 김 총리는 서울·광주·경남·강원 등 전국 각지에서 설명회를 열고 정부의 국정운영과 성과를 직접 주민들에게 전달하며 활발한 소통에 나서고 있다. 김 총리는 24일에는 충북 청주에서 국정설명회를 연다.



이 같은 전국 순회 행보를 두고 정치권에서는 김 총리가 이미 차기 당권 경쟁에 돌입했다는 평가도 나온다. 국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 논평에서 “8월 민주당 당대표 선거의 주요 변수가 될 지역을 콕 집어 국정설명회를 연다는 것은 우연이 아니다”라며 “당권 장악에 나서고 싶다면 총리직을 내려놓고 정치인으로 당당히 나서라”고 했다.



계양을 재보선 출마를 준비하는 김 전 대변인도 참석해 표밭 다지기에 나섰다. 출마 후보군으로 함께 거론되는 송영길 전 민주당 대표는 아들의 로스쿨 졸업식을 이유로 불참했다. 이 대통령과 공개적으로 대립각을 세운 이학재 인천국제공항공사 사장도 25일 퇴임한다. 이 사장은 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘 인천시장 후보 경선에 나설 것으로 알려졌다. 이 사장은 지난해 12월 대통령 업무보고 과정에서 이 대통령으로부터 외환 관리 등에 대한 공개 질책을 받은 이후 인사권과 국토교통부 감사 등을 놓고 갈등을 빚어왔다.