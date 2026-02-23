절윤 논의는 뒷전, 당명·행정통합 보고만… 김빠진 野 의총

국힘 내홍 장기화



국민의힘 장동혁 대표의 ‘절윤 거부’를 두고 당내 갈등이 이어지는 가운데, 당 소속 의원들이 총회를 열고 의견 수렴에 나섰지만 아무런 결론을 내지 못했다. 장 대표의 ‘절윤 거부’ 등 현안에 대한 토론 대신 당명 개정과 대구·경북 행정통합 등에 관한 보고만 지루하게 이어지면서 ‘시간 끌기’, ‘김 빼기 작전’이라는 불만도 터져 나왔다. 지방선거를 불과 100일 앞둔 시점에 이대로 가면 대구·경북(TK)을 뺀 모든 지역에서 패배할 것이란 위기감까지 확산하며 당 내홍이 장기화하는 모습이다.



국민의힘은 23일 오전 국회에서 약 3시간 동안 비공개 의원총회를 진행했다. 조은희 의원은 의총 도중 나와 기자들에게 “당명 보고를 짧게 해달라고 했는데, 지금 선수를 바꿔가며 1시간20분 동안 하고 있다”며 “뭘 논의하겠다는 건가. 누구를 위해 의총을 하는지 모르겠다”고 불만을 드러냈다. 이어 “우리가 윤어게인으로 지방선거를 치를 수 있는지 국회의원, 전 당원에게 물어보자, 이 말을 드리려고 했는데 말할 기회가 없다”고 덧붙였다.

당 최다선(6선) 조경태 의원은 행정통합 논의가 이어지는 도중 발언을 끊고 “윤석열 내란수괴와 절연하지 않으면 우리 당은 참패한다”, “국민의힘 의원들이 윤 전 대통령의 순장조인가”라는 작심 발언을 쏟아낸 것으로 전해졌다. 조 의원은 의총 이후 기자들을 만나 “지금은 무엇보다도 내란수괴범인 윤석열과 우리 당이 어떻게 할 것인지를 집중 논의했어야 됐다”고 꼬집었다. 장 대표의 거취에 대해서도 “본인이 당을 제대로 끌고 갈 자신이 없으면 스스로 내려오는 것이 맞다”고 말했다.



다만 일부 중진 의원들은 단일대오를 강조하며 지도부에 힘을 실었다. 나경원 의원은 “더불어민주당이 삼권분립 체계를 흔들고 있는 상황에서 더 이상 당내 갈등이 문제 되는 것은 바람직하지 않다”며 “당내 갈등보다 대여 투쟁을 좀 더 강하게 하는 것이 맞다”고 밝혔다. 전날 사회관계망서비스(SNS)에 참회록을 올렸던 윤상현 의원도 “자꾸 지도부에 대해 여러 얘기가 나오는데, 지도체제 개편이나 사퇴는 답이 아니다. 전쟁 중에는 장수를 바꿀 수 없다”며 지도부의 편을 들었다. 그는 윤 전 대통령에 대해서도 “절윤하라고 하는데 저는 그런 정치 안 한다”며 “(윤 전 대통령은) 우리 모두의 공동 책임”이라고 말했다.



장 대표는 이날 의총에서 직접 연단에 올라 당내 노선 변화에 대한 본인의 입장을 설명했다. 장 대표는 당원들의 75%가 윤 전 대통령과 같이 가야 한다는 취지로 응답했다는 비공개 여론조사 내용을 제시한 것으로 전해졌다.



당내에서는 현 지도부의 노선으로는 지방선거를 치르기 어렵다는 우려가 팽배하다. 국민의힘 서울시장 유력 후보인 오세훈 시장은 라디오 인터뷰에서 “일반 국민의 정서와 너무나도 다른 입장을 당이 계속 견지한다면, 이번 지방선거는 TK 지역 외에는 승산이 희박할 것”이라고 지적했다. 오 시장은 “전장에 장수와 병사를 내보내려면 총알과 포탄, 전투 식량을 충분히 지원해야 승리를 기대할 수 있는데, 지금 국민의힘은 모습은 포탄도 총알도, 전투 식량도 없이 나가서 싸우라고 등을 떠미는 것과 같다”고 꼬집었다.



첫발을 뗀 지 얼마 되지 않은 공천관리위원회도 일부 위원이 과거 이력 문제로 사퇴하며 잡음이 불거졌다. 공관위원 중 이재명 대통령의 공직선거법 위반 1심 재판에 변호인으로 참여한 경력으로 논란을 샀던 황수림 변호사가 이날 자진 사퇴 의사를 밝혔다. 서경대 교수인 김보람 공관위원도 2022년 대선 당시 민주당 이재명 대선 캠프에서 활동했던 이력이 뒤늦게 알려진 상태다.



국민의힘은 다음 달 5일부터 11일까지 온라인으로 지방선거 공천신청을 접수할 예정이다. 경기 수원·고양·용인·화성, 경남 창원특례시 5곳과 경기 성남·안양·부천 등 인구 50만 이상 대도시 14곳, 서울 강남·송파·강동 등 인구 50만 이상 자치구 7곳 등 총 26개 지역은 공관위가 직접 공천을 관할하고 나머지 지역의 경우 시·도당에 후보자 정책 능력 검증을 요청하는 내용의 지침을 내리기로 했다.