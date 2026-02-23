백범 김구 일대기 다룬 장편소설 출간…임순만 "인간 김구 그리려 했다”

“백범 김구 선생의 강직함만 남으면 영웅설화가 되고, 반대로 그의 실패만 강조하게 되면 균형을 잃게 됩니다. 두 지점이 부딪히는 지점을 어떻게 그릴지 염려스러웠습니다.”

임순만 작가(왼쪽)가 23일 서울 용산구 백범김구기념관에서 열린 장편소설 ‘백범, 강산에 눕다’ 출간 기자간담회에서 발언하고 있다. 한길사 제공

대표적 독립운동 지도자인 백범 김구의 삶과 독립운동의 여정을 정면으로 다룬 장편소설 ‘백범 강산에 눕다’를 집필한 임순만 작가는 23일 집필 과정에서 가장 어려웠던 건 김구의 ‘강직함’과 ‘실패·고뇌’ 사이의 균형 찾기였다고 토로했다.

언론인 출신 임 작가는 이날 서울 용산구 백범김구기념관에서 열린 출간 기념 기자간담회에서 “소설은 평전과 달리 말할 수 없는 것을 말할 수 있는 장르”라며 “사건 이면의 진실을 말할 수 있는 것은 소설이라고 생각했다”고 평전이 아닌 소설을 택한 이유를 설명했다.

소설은 임 작가가 1995년 중국 충칭 대한민국임시정부 청사가 복원돼 기념관으로 개관했을 당시 방문했다가 “너무 초라”한 모습에 가슴이 아파서 10여년에 걸친 구상과 자료 조사, 집필 끝에 완성된 작품이다. 치하포 사건과 동학 활동, 이봉창·윤봉길 의거, 해방 이후의 혼란과 안타까운 죽음에 이르기까지 인간 김구가 온몸으로 겪은 날들이 사료와 기록에 근거해 총 24개 장에 걸쳐 밀도 있게 그려진다.

“작품을 쓰는 5년 동안 이상하게 힘들지 않았다”는 임 작가는 백범 김구의 ‘흔들림 없는 강직함’을 거듭 강조했다.

“백범 선생은 참으로 강직하셨습니다. 우리나라에서뿐 아니라 세계 독립운동 역사에서도 이렇게 강직한 분은 없는 것 같습니다.”

한편 이날 기자 간담회에 배석한 한길사 김언호 대표는 “(한길사 창립) 50주년을 맞는 우리에게 축복이면서 김구 선생의 탄신 150주년에 맞춰 의미 있는 책”이라며 영화나 드라마 등을 통해 김구 선생을 세계적으로 널리 알리고 싶다는 포부도 밝혔다.