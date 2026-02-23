'교육기자재 납품 대가로 뒷돈' 구속기소된 서울시의원 사직

민주당 서준오·유정희 시의원은 구청장 선거 준비 위해 사직

교육기자재 등을 기관에 납품하는 업체들의 사업 편의를 봐주는 대가로 수억원의 금품을 받은 혐의로 구속기소된 서울시의회 옥재은 시의원(무소속·중구2)이 23일 사직했다.



서울시의회에 따르면 옥 시의원은 이날 최호정 의장에게 사직 의향서를 제출했고, 최 의장이 이를 수리하면서 사직이 확정됐다.

서울시의회 본회의장. 연합뉴스

옥 시의원은 2022년 말부터 1년여 동안 서울지역 교육기자재 등의 납품 편의를 봐주기 위해 관련 예산 편성을 해주는 대가로 업체 4곳으로부터 3억4천여원을 수수한 혐의로 지난해 12월 구속기소됐다.



다만, 옥 의원은 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌다.



서준오(더불어민주당·노원4), 유정희(더불어민주당·관악4) 시의원도 이날 사직서를 제출해 수리됐다.



두 시의원은 오는 6월 구청장 선거 출마를 준비하기 위해 사직한 것으로 알려졌다.



공직선거법에 따라 현직 시의원이 자치구청장 선거에 입후보하는 경우 선거 30일 전까지 사직해야 하며 이에 앞서 예비 후보자로 등록하려는 경우 등록 신청 전까지 사직해야 한다.



지방자치법 89조에 따라 시의회가 폐회 중에 시의원이 사직을 희망하는 경우 의장이 이를 직권으로 처리할 수 있다.



단, 회기가 시작하기 전까지 처리 여부를 결정해야 한다.



현재 시의회는 비회기 기간으로 서울시의회 334회 임시회는 24일 시작한다.



세 시의원의 사직이 확정되면서 서울시의회 시의원은 총 112명에서 107명으로 줄었다. 국민의힘 소속이 74명, 민주당이 33명이다.

