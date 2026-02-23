‘전한길 콘서트’ 무산되나…출연자 이탈 이어 대관 취소 움직임

한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길씨가 주도하는 이른바 ‘전한길 콘서트’의 개최가 불투명해졌다. 행사장인 킨텍스(KINTEX·한국국제전시장) 운영을 관리·감독하는 경기도가 전씨 측 자유한길단이 주관하는 행사에 제동을 건 때문이다.

보수 유튜버 전한길씨. 연합뉴스

경기도는 23일 오후 대변인실 입장문을 통해 김동연 지사가 이민우 킨텐스 사장에게 ‘3.1절 기념 자유음악회’에 대한 대관 취소를 강력히 촉구했다고 밝혔다.

취소 사유로는 ‘사회적 통념상 수용하기 어렵다고 판단되는 행사 등에 대해 행사장소 배정을 제한할 수 있다’는 킨텍스 규정을 들었다.

고양시에 있는 킨텍스는 경기도와 고양시, 코트라(KOTRA)가 공동 출자해 설립한 국내 최대 규모의 전시컨벤션시설이다. 대규모 제1·2전시장을 갖추고 다양한 국제 박람회와 전시회, 콘퍼런스, 공연 등을 개최한다.

22일 보수 유튜버 전한길씨의 SNS에 게재된 ‘3·1절 기념 자유음악회’ 포스터. SNS 캡처

전씨는 전날 유튜브 채널 ‘전한길 뉴스’에 다음 달 2일 킨텍스에서 열리는 ‘3.1절 기념 자유음악회’ 홍보 포스터를 공개했다.

포스터에는 태진아씨 등 출연진의 사진이 담겼는데, 일부 출연진이 반발하면서 논란이 커졌다.

태진아 소속사인 진아엔터테인먼트는 “태진아는 그동안 숱한 정치권의 러브콜에 단 한 번도 응하지 않았고, 앞으로도 정치적 행사에는 출연할 의사가 전혀 없다”며 법적 대응을 예고했다.

킨텍스 전경. 킨텍스 제공

함께 포스터에 이름을 올린 방송인 이재용과 뮤지컬 배우 정민찬, 성악가 정찬희 등도 “취지에 대한 내용을 들은 바 없다”며 불참 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.

반면 전씨는 출연자들의 잇따른 불참이 정치권의 압력 때문이라고 주장하며 포기하지 않는 것으로 전해졌다. 이 행사는 윤석열 전 대통령을 응원하기 위한 취지를 담은 것으로 알려졌다.