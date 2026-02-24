트럼프 “미국을 ‘뜯어 먹어온’ 곳은 더 높은 관세 마주할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령은 23일(현지시간) 연방대법원의 상호관세 위법 판결로 “장난을 치려는 국가들에 대해 더 높은 관세를 부과할 것”이라고 경고했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 사진=AFP

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 “어떤 나라든 대법원의 터무니없는 결정으로 ‘장난을 치려’(wants to play game with) 한다면, 특히 수년 심지어 수십년 간 미국을 ‘뜯어 먹어온’ 곳은, 그들이 최근에 동의했던 것보다 더 높은 관세와, 그보다 더 나쁜 것을 마주하게 될 것”이라고 밝혔다.

기존에 미국과 무역합의를 한 국가, 즉 관세율을 낮추는 대신 대규모 대미(對美) 투자나 미국산 제품 구매를 약속한 국가가 대법원 판결을 이유로 이를 번복하려 할 경우 ‘징벌적’ 관세를 매기겠다는 뜻으로 해석된다. 결국 각국에 대미 투자 약속을 담은 무역합의 이행을 촉구하는 맥락이기도 하다.

트럼프 대통령은 그러면서 상거래 경고 문구인 “구매자 주의!!!(BUYER BEWARE!!!)”라고 덧붙였다. 거래(무역합의)가 파기될 경우 그에 대한 책임이 상대방에 있다는 주장으로 읽힌다.

트럼프 대통령은 지난 20일 국제비상경제권한법(IEEPA·1977년 제정)을 근거로 자신이 부과한 관세를 대법원이 위법으로 판결하자 곧바로 무역법 122조에 따라 150일 동안 ‘글로벌 관세’ 10%를 매기는 포고령에 서명한 데 이어 이튿날에는 이를 15%로 올리겠다고 발표했다.

또 무역법 301조와 무역확장법 232조를 동원해 ‘불공정·차별적 무역관행’을 저지르는 특정 국가 또는 미국의 안보에 위협이 되는 특정 품목에 대한 관세 부과를 검토할 태세다.

트럼프 대통령은 다른 게시글에서 “대통령으로서, 나는 관세 승인을 받기 위해 의회로 다시 돌아갈 필요가 없다”며 무역법 및 무역확장법 등에 근거한 관세 부과는자신의 직권으로 강행할 수 있다는 점을 강조했다.

미 의회가 입법을 통해 관세 부과 권한을 대통령에게 위임한 만큼, 이들 법에 근거한 관세 부과는 자의적으로 할 수 있다는 취지다.

트럼프 대통령은 “그것(관세 부과 권한)은 이미 여러 형태로 오래 전 획득됐다”며 “그 터무니없고 형편없이 작성된 대법원 판결에 의해 재확인된 것”이기도 하다고 말했다.