“찌개에 반찬 추가했더니 1만4000원”…점심값 계산법 달라졌다

외식 물가지수 4년 새 20% 안팎 상승

서울 주요 메뉴 1만원대 안착

1인 가구 35% 시대, 0.5인분 메뉴 등장

서울 여의도에서 10년째 직장생활을 하는 박모(41) 씨는 요즘 식당에 들어서면 메뉴판 옆 ‘작은 글씨’부터 살핀다. 예전엔 기본 반찬처럼 나오던 계란말이나 햄 부침이 ‘추가 3000원’이라는 문구와 함께 별도 메뉴로 분리됐기 때문이다.

외식 물가가 2020년 대비 약 20% 안팎 상승하면서 서울 주요 점심 메뉴 가격이 1만원대를 형성하고 있다. 기본 반찬이던 계란말이가 유료 선택 메뉴로 전환되는 등 식당가 풍경도 달라지고 있다. 아이클릭아트

박씨는 “찌개 하나에 반찬 하나만 추가해도 1만3000~1만4000원이 된다”며 “동료들과는 0.5인분이나 미니 메뉴가 있는 곳을 찾게 된다”고 말했다.

정오의 식당가. 메뉴판 숫자는 어느새 ‘1만원’을 자연스럽게 통과하고 있다. 푸짐함이 경쟁력이던 시대에서 필요한 만큼만 주문하는 방식으로 소비 기준이 이동하는 분위기다.

사라진 '기본 반찬': 3000원의 무게. 제미나이 생성 그래픽

◆1만원이 기준이 된 점심값

24일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 2020년을 ‘100’으로 했을 때 2024년 외식 물가지수는 연평균 기준 ‘120’ 안팎으로 집계됐다. 4년 새 20%가량 뛰었다.

이는 같은 기간 누적 소비자물가 상승률보다 높은 흐름이다. 외식 가격이 체감 물가를 끌어올리는 주요 요인으로 작용하고 있다는 뜻이다.

한국소비자원 참가격에 따르면 2025년 2월 기준 서울 냉면 가격은 1만2115원, 비빔밥은 1만1308원, 김치찌개 백반은 8,00원으로 집계됐다. 주요 점심 메뉴 상당수가 1만원 안팎까지 오른 셈이다.

◆‘많이 주기’에서 ‘맞춰 주기’로

외식업계는 단순 가격 인상 대신 메뉴 구조를 조정하는 방식으로 대응하고 있다. 기본 반찬 일부를 유료 선택 메뉴로 전환하거나 세트 구성을 단품 중심으로 재편해 초기 가격 부담을 낮추는 식이다.

최근에는 일부 매장에서 1인분보다 적은 0.5인분 또는 미니 메뉴를 도입하는 사례도 나타나고 있다.

서울 용산구에서 분식집을 운영하는 한 자영업자는 “원재료비와 임대료 부담이 커 예전처럼 넉넉히 제공하기 어렵다”며 “양을 줄인 미니 메뉴를 내놓으면 잔반이 줄어 손님 만족도도 나쁘지 않다”고 말했다.

◆1인 가구 35% 시대의 ‘필요량 소비’…점심값의 의미가 달라졌다

이 같은 변화의 배경에는 인구 구조 변화도 있다. 국가데이터처 인구주택총조사에 따르면 2023년 기준 1인 가구 비중은 35%에 달한다. 혼자 사는 가구가 늘면서 한 끼에 맞는 적정량을 찾는 수요도 확대되는 흐름이다.

유통업계 역시 반 마리 치킨, 소포장 반찬, 소용량 도시락 등을 전면에 배치하며 ‘필요한 만큼’ 소비하는 추세에 대응하고 있다. 배달비 부담까지 겹치며 과거의 ‘푸짐함’ 대신 ‘적정량’이 선택 기준으로 자리 잡고 있다.

1인 가구 비중이 약 35% 수준으로 늘어나면서 일부 외식업체는 0.5인분과 소용량 메뉴를 도입하는 등 ‘필요량 맞춤’ 전략을 확대하고 있다. Unsplash

과거 식당의 경쟁력이 ‘배부른 한 끼’였다면, 이제는 ‘부담을 낮춘 한 끼’가 기준이 되고 있다. 점심 1만원 시대는 단순한 가격 상승을 넘어, 식당과 소비자가 각자의 계산기를 두드리며 식탁의 기준을 재조정하는 과정이기도 하다.

오늘도 직장인들은 메뉴판 앞에서 3000원짜리 계란말이를 추가할지 고민한다. 식탁의 양은 줄었지만, 소비의 계산은 더 세밀해지고 있다.