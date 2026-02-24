코스피 '불장'에 주요 상장사 배당 1년 만에 15.3%↑

리더스인덱스 조사…2024년 41조6천197억원→2025년 47조9천909억원

'코스피 6,000 시대'를 눈앞에 둔 가운데 국내 상장사들의 배당 규모가 1년 만에 6조원 이상 증가한 것으로 나타났다.



24일 리더스인덱스가 국내 주요 상장사 694개의 배당 현황을 분석한 결과, 이들 기업의 2025년 전체 배당금은 47조9천909억원으로 전년(41조6천197억원) 대비 15.3%(6조3천712억원) 증가한 것으로 집계됐다.

코스피 지수가 종가 기준 사상 최고치를 경신한 23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 37.56포인트(0.65%) 오른 5846.09, 코스닥은 2.01포인트(0.17%) 내린 1151.99에 장을 마쳤다.

이번 조사는 국내 상장사 2천651곳 가운데 지난 2월 20일까지 현금 및 현물배당 공시를 완료하고 전년도와 비교 가능한 기업을 대상으로 진행됐다.



694개 기업 중 전년보다 배당을 확대한 경우는 371곳(53.5%)으로 절반을 넘었다. 배당 규모가 전년과 동일한 기업은 106곳(15.3%), 배당을 줄인 기업은 152곳(21.9%)이었다. 2024년에는 배당을 실시하지 않았으나 2025년에 새롭게 배당에 나선 기업은 65곳(9.4%)으로 나타났다.

배당금 규모가 조 단위를 넘은 기업은 총 7곳이었다.



삼성전자는 유일하게 10조원을 넘는 11조1천79억원을 배당하며 1위를 기록했다. 전년 대비 13.2%(1조2971억원) 증가한 규모다.



기아는 2조6천425억원으로 전년(2조5천590억원) 대비 3.3% 증가하며 2위에 올랐다. 반면 현대자동차는 2조6천183억원으로 전년(3조1천478억원)보다 16.8% 감소했다.



SK하이닉스는 2조951억원으로 전년(1조5천201억원) 대비 37.8% 증가하며 배당 규모 4위로 올라섰다.



KB금융은 1조5천812억원으로 전년(1조2천3억원) 대비 31.7% 증가했다. 신한지주는 1조880억원에서 1조2천465억원으로, 하나금융지주는 1조159억원에서 1조1천191억원으로 늘었다.



배당금 증가 폭이 세자릿수를 기록한 개별 기업도 있었다.



HD현대중공업은 1천855억원에서 5천670억원으로 205.6% 급증했고, 현대엘리베이터는 1천986억원에서 5천58억원으로 154.7% 늘었다. 한국금융지주는 2천328억원에서 5천78억원(118.2%↑), 네이버는 1천684억원에서 3천936억원(133.7%↑)으로 증가했다.



업종별로 보면 삼성전자와 SK하이닉스가 속한 IT·전기·전자 업종의 배당 확대가 두드러졌다.



IT·전기·전자 업종(124개 사)의 배당금 총액은 2024년 12조6천280억원에서 2025년 14조7천976억원으로 17.2% 증가했다.



호황을 맞은 조선·기계·설비 업종(55개 사)의 배당금도 1조1천459억원에서 2조135억원으로 75.7% 늘었다.



개인 배당 순위로는 이재용 삼성전자 회장이 작년 3천993억원으로 전년(3천466억원) 대비 15.2% 증가하며 1위를 유지했다.



이와 함께 이부진 호텔신라 사장(1천483억원→1천602억원, 8.0%↑), 홍라희 리움미술관 명예관장(1천466억원→1천522억원, 3.7%↑), 이서현 삼성물산 전략기획담당 사장(1천145억원→1천211억원, 5.8%↑) 등 삼성가 여성들도 상위권을 유지했다.



정의선 현대자동차그룹 회장은 1천747억원에서 1천976억원으로 13.1% 늘어나며 처음으로 개인 배당 2위에 올랐다. 부친인 정몽구 명예회장은 현대제철 배당 축소에 따라 작년 배당금이 1천659억원으로 전년(1천892억원) 대비 12.3% 감소했다.



리더스인덱스 관계자는 "기업 밸류업 정책 등에 힘입은 주주환원 강화 기조와 반도체, 조선·방산 등 글로벌 호황 업종의 실적 개선, 업황에 따른 기저효과 등이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다"고 설명했다.

