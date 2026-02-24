이준석-전한길 27일 ‘부정선거’ 끝장토론…유튜브 생중계

보수 유튜브 ‘팬앤마이크’가 주관

토론 시간은 제한을 따로 두지 않아

개혁신당 이준석 대표와 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관) 씨가 오는 27일 오후 6시 ‘부정선거’를 주제로 토론한다.

지난 9일 이준석 개혁신당 대표가 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

개혁신당은 지난 23일 이 같은 내용을 밝히며 유튜브 채널로 생중계한다. 이번 토론은 보수성향 온라인 매체 ‘팬앤마이크’가 주관한다. 토론 시간은 제한을 따로 두지 않으며 모든 의문이 해소될 때까지 진행되는 방식이다.

개혁신당은 “이번 토론은 민주주의의 근간을 흔들어온 부정선거 음모론의 민낯을 낱낱이 드러내기 위해 마련됐다”며 “근거 없는 의혹 확산을 방치하지 않고 직접 마주해 척결하는 것이야말로 국민을 대변하는 정치인의 피할 수 없는 책임”이라고 설명했다.

지난 12일 한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨가 서울 동작경찰서에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 뉴시스

극우 성향 유튜버로 분류돼온 전 씨는 이 대표가 2024년 총선에서 부정선거로 당선됐다고 주장했다가 지난달 이 대표로부터 허위사실 유포에 따른 명예훼손 혐의로 피소된 상태다.

이 대표는 지난 5일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “부정선거론자들의 추태를 한 번에 종식하는 자리를 만들겠다”며 전 씨에게 토론을 제안했고, 전 씨는 지난 6일 이를 수락하면서 이 대표를 향해 “의원직을 걸어도 좋다”고 말한 바 있다.