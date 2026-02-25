“아파트로 돈 버는 시대는 끝난 것 같아요…싹 정리할까 합니다” [수민이가 궁금해요]

주택가격전망 16p 급락…금리 인상기 2022년 이후 '최대 낙폭'

양도세 압박에 강남권 '보합' 전환… 3년 7개월 만에 꺾인 집값 심리

"다주택자 급매 늘고 매수 관망세 확산"…조정 국면 진입하나

민주당이 집권하면 집값이 오른다는 '징크스'가 이번에는 깨지나. 이재명정부의 잇따른 부동산 대책에 소비자들의 집값 상승 기대가 3년 7개월만에 가장 큰 폭으로 떨어진 것으로 나타났다. 이 대통령이 연일 다주택자를 향해 매물 압박을 이어가자 소비자들의 심리에 변화가 생긴 것 아니냐는 분석이 나온다. 이미 부동산 정책의 핵심 지표인 서울 강남구 아파트값이 상승세를 멈추며 조정기에 들어갔다.

서울 남산에서 시민들이 집합건물 중심 지역을 바라보고 있다. 연합뉴스

한국은행이 24일 발표한 ‘소비자동향조사’ 결과에 따르면 2월 주택가격전망지수는 108로 전월보다 16포인트(p) 하락했다. 지수는 지난해 12월(121·2p)과 1월(124·3p) 2개월간 소폭 상승하다가 석 달만에 꺾였다. 하락 폭은 시장 금리 상승 등으로 주택 가격이 하락 전환한 2022년 7월(-16p) 이후 가장 컸다.

차갑게 식어버린 집값 전망: 16p 급락의 의미. 제미나이 생성 그래픽

주택가격전망지수는 현재와 비교한 1년 후 전망을 반영한다. 이 지수가 100을 웃돌면 집값 상승을 예상하는 소비자 비중이 하락을 예상하는 소비자보다 더 많다는 뜻이다.

이달 지수는 장기 평균(107)보다는 1p 높은 수준이다.

한은에 따르면 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 예고와 1·29 대책 등 정부의 부동산 대책으로 집값 하락 기대가 형성되고, 수도권을 중심으로 최근 집값 상승폭이 둔화하면서 주택가격 전망지수가 하락했다.

이흥후 한은 경제통계1국 경제심리조사팀장은 “소비자들의 주택 가격 하락 기대가 실제 주택 시장 수급에 얼마나 오래, 어느 정도 영향을 미칠 지 시장 상황을 지켜볼 필요가 있다”고 말했다.

22일 서울 강남구 한 부동산중개업소에 급매, 초급매 등 아파트 매매 물건이 표시돼있다. 뉴시스

서울을 중심으로 아파트 시장은 숨 고르기에 들어간 모양새다.

한국부동산원에 따르면 2월 셋째 주(2월16일 기준) 강남구 아파트 가격은 직전 주 대비 0.01% 올라 보합에 가까운 수준을 보였다.

강남구 아파트 가격 상승률은 올해 들어 1월 셋째 주(1월19일 기준) 0.20%까지 확대됐으나 이 대통령이 다주택자 양도소득세 중과 유예조치 종료 등을 연일 언급한 이후 축소 흐름을 이어가고 있다. 이런 추세대로라면 1∼2주 후에는 가격이 하락세로 돌아설 수 있다는 관측이 나온다.

부동산 전문가들은 “강남구의 최근 상승률 둔화는 양도세 중과를 앞둔 다주택자들의 절세용 급매물 출회가 잇따르고 있다”며 “6월 지방선거 이후 보유세 개편과 장기보유특별공제(장특공제) 축소 논의 등이 본격화할 가능성을 염두에 둔 고가 1주택자들의 매물 증가도 영향을 미친 것으로 보인다”고 말했다.