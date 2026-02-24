신동엽, ‘전 연인’ 이소라 언급 “나 때문에 안재욱 결혼식 못 가”

'짠한형 신동엽' 유튜브 화면 캡처

방송인 신동엽이 전 여자친구였던 모델 이소라와 사이에 있었던 에피소드를 전했다.

23일 오후 공개된 유튜브 콘텐츠 '짠한형 신동엽'에는 배우 안재욱이 게스트로 나온 가운데 개그맨 신동엽이 결혼식 에피소드를 공개했다.

신동엽은 이날 영상에서 "내가 이소라 유튜브에 나갔더니 (이소라가) 내가 안재욱 결혼식에 올까 봐 결혼식장에 못 갔다 얘기하더라"고 설명했다. "혹시나 나랑 만날까 봐"라는 것이다.

두 사람이 헤어진 뒤 결혼식장에서 만나면 자칫 민망한 상황이 발생할 수도 있기 때문이다.

안재욱은 신동엽의 발언에 "소라가?"라고 웃으며 "참, 이것도 네 입으로 얘기하기가 쉬운 얘기가 아닌데"라고 너스레를 떨었다.

신동엽은 "아니 왜?"라고 쿨하게 반응했다.

안재욱은 "어느 날 이소라를 만났는데 내 결혼식에 못 온 걸 미안하다고 하더라. (내가) '바쁘면 그럴 수도 있지' 했는데 '신동엽 올까 봐… 마주치면 괜히 또 사람들이 결혼식에 집중해야 하는데 둘이 같이 있는 모습 보고 쑥덕대고 할까 봐 못 갔어'라 하더라"고 전했다.

이날 또 다른 게스트인 배우 이재룡은 "확실히 이런 거 보면 동엽이보다 (이) 소라가 생각이 깊은 게 티가 난다"라고 웃겼다.