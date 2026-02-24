밀양 산불 진화 속도 낸다…헬기 34대 동원·8시 진화율 70%

산림당국이 이틀째 이어지는 경남 밀양 산불과 관련해 일출과 동시에 산불진화헬기를 대거 투입하는 등 진화에 속도를 낸다.



산림당국은 24일 오전 7시 4분께 일출과 동시에 헬기를 순차적으로 투입하고 있다.

산불 진화 헬기가 24일 오전 경남 밀양시 삼랑진읍 민가 주변에서 산불 진화 작업을 하고 있다. 연합뉴스

전날 일몰시간인 오후 6시 14분 이후 헬기가 철수한 지 13시간여 만이다.



밤 사이 헬기 진화에 상당 시간 공백이 생기면서 산불이 확산했지만, 이날 오전 헬기가 대거 투입되면서 진화작업에 속도가 붙을 것으로 보인다.



당장 동원 가능한 헬기는 34대이지만, 이날 연무로 인한 시정거리 부족으로 오전 8시 기준 25대가 상공에서 물을 투하하고 있다.



밀양 산불 진화 상황은 오전 5시 기준 진화율 51%에서 오전 8시 기준 70%로 진전을 보였다.



현재 총 화선은 6.0㎞로, 4.2㎞는 진화가 완료됐다.



나머지 1.8㎞에 대해서는 헬기뿐만 아니라 진화인력 745명, 진화차량 159대를 투입해 진화작업을 진행하고 있다.

산림청 특수진화대가 23일 오후 경남 밀양시 삼랑진읍 검세리 한 야산에서 발생한 산불 진화 작업을 하고 있다. 산림청 제공

산불로 피해가 예상되는 면적인 산불영향구역은 134㏊로 집계됐다.



현재까지 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.



다만, 산불 확산 우려에 인근 주민 180여명이 삼랑진초등학교, 동양·배양마을회관 또는 자택으로 대피했다.



이날 오전 늦게부터는 산불이 난 밀양 삼랑진읍 일원에 약한 비도 예보돼 있어 진화에 도움을 줄 것으로 기대된다.

<연합>