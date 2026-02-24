고양 킨텍스, 김동연 촉구에 '전한길 콘서트' 대관 취소

다음 달 2일 고양 킨텍스에서 예정된 일명 '전한길 콘서트'의 대관 승인이 취소됐다.

24일 경기도에 따르면 김동연 지사는 킨텍스 이민우 대표이사에게 '3·1절 기념 자유음악회', 일명 '전한길 콘서트'에 대한 대관 취소를 강력히 촉구했다.

김동연 경기도지사(왼쪽), 전한길 씨. 뉴스1·연합뉴스

김 지사는 23일 페이스북에 올린 글에서 "'윤 어게인' 극우 망상 세력이 활개 치도록 내버려 둬선 안 된다. 경기도에선 더더욱 용납할 수 없다"고 대관 취소를 요구한 이유를 밝혔다.

경기도는 킨텍스 지분의 33.74%를 갖고 있으며 이 대표이사는 경기도 산하 공공기관인 경기신용보증재단 이사장 출신이다.

이에 대해 이 대표이사는 "3·1절 행사로 알고 대관 계약을 맺었지만, 정치적 행사로 보여 대관 취소를 고민했는데 김 지사의 요구도 있어 오늘 저녁 계약을 맺은 곳에 대관 취소를 문서로 통보했다"고 말했다.

이 대표이사는 "킨텍스 규정상 '사회적 통념상 수용하기 어렵다고 판단되는 행사 등'에 대해선 행사장소 배정을 제한할 수 있다"고 설명했다.

사진=김동연 지사 페이스북 캡처

앞서 유튜브 채널 '전한길 뉴스'는 다음 달 2일 고양시 킨텍스에서 열리는 '3.1절 기념 자유음악회'를 홍보하며 이재용 전 MBC 아나운서, 가수 태진아 등 출연진의 사진이 담긴 포스터를 게재했다.

그러나 이 전 아나운서와 가수 태진아는 '전한길씨와 연관된 행사인줄 몰랐다'. '정치적 행사를 일반 행사로 속였다'며 불참 의사를 밝혔다.