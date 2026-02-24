“모든 게 고마운 아빠, 사랑해”…일하다 쓰러진 60대, 장기기증으로 2명 살리고 하늘로

생전 장기기증 희망 등록…작년 10월 업무 중 쓰러져 뇌사

업무 중 쓰러진 60대 가장이 끝내 의식을 회복하지 못한 채 뇌사 장기기증으로 2명을 살린 뒤 세상을 떠났다.

기증자 이원희 씨. 한국장기조직기증원 제공

24일 한국장기조직기증원에 따르면 지난해 11월 7일 전북 익산 원광대학교병원에서 이원희 씨(66)가 뇌사 장기기증으로 2명을 살린 뒤 눈을 감았다.

이 씨 동료는 지난해 10월 20일 업무 중 쓰러진 이 씨를 발견해 병원으로 옮겼지만, 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다.

이후 이 씨는 가족 동의로 양측 신장을 기증해 2명의 생명을 살렸다.

이 씨가 생전 기증희망등록을 신청했고, 가족에게 삶의 마지막 순간 다른 생명을 살리는 장기기증을 하고 싶다는 뜻을 전했다. 가족은 평소 남을 돕는 따뜻한 사람인 이 씨가 다른 사람의 생명을 살리는 좋은 일을 하고 떠나길 바라는 마음으로 기증을 결심했다.

충남 천안에서 3남 2녀 중 셋째로 태어난 이 씨는 늘 가족과 주변 사람에게 즐거움을 주는 유쾌함을 가졌고, 정원에 꽃을 꺾어서 아내에게 전해 주는 자상한 남편이었다.

이 씨는 식품영양학과를 졸업하고 건축자재 관련 회사를 20년 넘게 운영했다. 매일 새벽기도를 나가는 독실한 교회 장로였다. 드럼, 색소폰, 탁구 등의 취미 활동을 즐겼다.

이 씨의 딸 이나은 씨는 “아빠, 우리에게 해준 모든 것들이 정말 고맙고, 사랑한다는 말 자주 못한 것이 너무 미안해”라고 말했다. 이어 “우리 잘 지내고 있을 테니, 하늘나라에서 잘 지내고. 우리 꼭 다시 만나자”라며 눈물을 흘렸다.

이삼열 한국장기조직기증원 원장은 “생명나눔을 실천한 기증자 이원희 님과 유가족의 따뜻한 사랑의 마음에 감사드린다”며 “다른 이를 돕기 위해 힘쓰신 기증자와 유가족을 위해 한국장기조직기증원이 작은 힘이 될 수 있도록 최선을 다해 함께 하도록 하겠다”라고 말했다.