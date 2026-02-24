브라질 영부인 만나 “활동에 감명” 백종원…BTS 진 선물도 전달

“매우 반갑다” 인사…‘K-푸드’ 세계화 등 이야기

더본코리아 백종원 대표가 루이즈 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 함께 방한 중인 잔자 룰라 다시우바 여사를 서울 용산구 한남동의 한 레스토랑에서 만났다.

24일 더본코리아에 따르면 백 대표와 잔자 여사의 만남은 영부인 측의 요청에 따라 성사됐다. 넷플릭스 예능 프로그램 ‘흑백요리사’에 출연한 데이비드 리 셰프가 운영 중인 레스토랑에서 최근 진행된 만남 영상은 잔자 여사의 사회관계망서비스(SNS) 계정에도 지난 23일 올라왔다.

잔자 여사의 “저는 한국에 있고 백 대표께서 준비한 이야기를 해주실 것”이라는 소개에 이어 인사한 백 대표는 “여사님을 뵙게 되어 매우 반갑다”고 입을 뗐다. 이어 “여사님께서 활동 중인 약자를 위한 모든 활동에 감명받고 있다”고 덧붙였다.

백 대표는 “저와 친하다”는 설명과 함께 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 진의 사인이 들어간 주류 제품 ‘아이긴(IGIN)’을 잔자 여사에게 건넸다. 그는 “여사님께 선물로 전해달라고 했다”며 “브라질에 계신 많은 분들께서 응원하고 좋아해주신다는 감사(의 인사)를 (진에게도) 전하겠다”고 말했다. 진은 이 제품의 앰버서더로 활동 중이다.

‘K-소스’ 기반의 한식 메뉴 세계화 가능성과 브라질 현지에서의 한식 방안 등을 두고 백 대표와 잔자 여사가 긴 시간 의견을 나눈 것으로 전해진 가운데, 오는 10월 브라질 초청 제안에 백 대표도 흔쾌히 수락한 것으로 알려졌다. 백 대표와 잔자 여사의 만남에 ‘K-푸드로 이어지는 한류’라는 의미를 부여한 더본코리아는 현재 진행 중인 동남아·미주·유럽·일본 등지의 해외 진출 사업 성과에도 집중하겠다고 전했다.