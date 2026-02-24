김제 산란계 농장서 AI H5형 항원 검출…고병원성 검사 중

전북 김제시 공덕면 소재 산란계 농장에서 조류인플루엔자(AI) H5형 항원이 검출돼 방역 당국이 선제적 방역 조치에 나섰다.

24일 전북도에 따르면 이날 0시30분쯤 해당 농장에 대해 병성감정 정밀검사 결과 H5 항원이 검출됐다.

전북 김제시 공덕면 소재 산란계 농장에서 AI H5형 항원이 검출돼 방역 당국이 정밀검사를 진행중이다. 뉴스1

이 농장은 산란계 8만1000마리를 사육 중이며, 농림축산검역본부가 고병원성 여부를 판별하기 위한 추가 정밀검사를 진행 중이다. 최종 결과는 1~3일 이내 나올 전망이다. 이번 사례가 고병원성으로 확인될 경우, 올해 동절기 들어 전북 지역 네 번째 발생이자 전국적으로는 48번째 사례가 된다.

도는 즉시 방역본부 초동대응팀을 현장에 투입해 출입 통제와 소독 등 선제적 방역 조치를 시행했으며, 확산 차단을 위해 예방적 살처분을 신속히 추진할 계획이다.

또한 발생 농장 반경 10㎞ 이내 방역 지역 내 닭, 오리, 메추리 등 가금농장 49호(328만여 마리)를 대상으로 이동 제한과 소독 강화, 정밀검사를 실시한다. 방역 지역에는 전용 소독 차량 6대를 배치해 농장 진출입로 등에 대한 집중 소독을 강화하고 있다.

도는 AI 확산 차단을 위해 이날 오전 2시부터 25일 오전 2시까지 24시간 동안 도내 산란계 사육 농장과 사료공장, 도축장 등 관련 축산시설, 축산 차량에 대해 일시이동중지 명령을 발령했다.

전북도 관계자는 “AI 예방과 확산 방지를 위해 축산 종사자는 철새 도래지 출입을 금지하고, 농장 출입 차량·출입자 소독과 장화 교체, 매일 축사 내외부 소독 등 방역 수칙을 철저히 준수해 달라”고 당부했다. 아울러 “가금류에서 폐사 증가, 산란율 저하, 사료 섭취량 감소 등 고병원성 AI 의심 증상이 나타날 경우 즉시 방역 당국(1588-4060, 9060)에 신고해 달라”고 강조했다.