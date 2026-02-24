뉴메드, 손동일 신임 총괄 사장 선임

천연물 기능성 원료 전문기업 뉴메드가 사업 운영의 전문성을 높이고 현장 중심의 실행력을 강화하기 위해 손동일 전 천호엔케어 대표이사를 신임 총괄 사장으로 선임했다고 24일 밝혔다.

손 신임 사장은 중앙대학교를 졸업하고 동 대학원에서 경영학 석사를 취득했으며, 식품 및 건강기능식품 업계에서 20년 이상 경력을 쌓아온 전문 경영인이다. 2016년 천호엔케어 CFO로 합류한 뒤 2020년부터 2025년까지 6년간 대표이사를 역임했으며, 재임 기간 중 브랜드 리뉴얼과 유통 채널 다각화를 통해 사업 경쟁력을 강화했다는 평가를 받는다. 이와 함께 손 사장은 2020년부터 한국건강기능식품협회 이사와 감사를 역임하며 업계 현안과 정책 논의에 참여해 왔다. 협회 내 주요 보직을 두루 거친 만큼, 건강기능식품 산업 전반에 대한 높은 이해도를 갖춘 인물로 꼽힌다.

뉴메드는 이처럼 업계 전반에서 증명된 손 신임 사장의 전략적 경영 역량을 바탕으로, 지난 20여 년간 축적해 온 세계적 수준의 천연물 연구개발(R&D) 역량을 실질적인 시장 성과로 전환할 계획이다. 손 신임 사장은 앞으로 △B2B 원료 사업 영업 체계 고도화 △자체 브랜드 ‘키클래오’를 중심으로 한 B2C 시장 확대 △글로벌 직수출 판로 개척 등을 핵심 과제로 추진한다.

뉴메드는 국내 1위 키 성장 기능성 원료 ‘황기추출물 등 복합물(HT042)’을 비롯해 간 건강(HP426), 위 건강(HT074), 관절 건강(HT008) 등 다수의 개별인정형 천연물 원료 포트폴리오를 확보하고 있다.

특히 HT042는 식품의약품안전처가 인정한 국내 최초의 키 성장 기능성 원료이자, 미국 식품의약국(FDA) 신규 건강기능식품 원료(NDI) 등록을 완료한 국내 유일의 성장 소재다. 2025년에는 세계보건기구(WHO)가 선정한 ‘글로벌 21대 혁신 사례’에 한의학 기반 공중보건 모델로 등재되며 국제적 기술력을 공인받았다.

현재 뉴메드는 이러한 원료 기술력을 바탕으로 국내외 주요 제약사 및 식품 기업에 원료를 공급하는 동시에, 자체 브랜드 비즈니스를 본격화하고 있다.

손 신임 사장은 “뉴메드의 독보적인 천연물 연구 역량을 강력한 시장 경쟁력으로 전환하는 것이 제 역할”이라며, “그간의 브랜드 및 유통 경험을 바탕으로 B2B와 B2C의 균형 잡힌 성장 체계를 완성하고, 특히 B2C 부문의 조직 정비와 내실 강화에 집중해 실질적인 매출과 수익을 창출하는 역동적인 조직으로 도약시키겠다”고 말했다.

뉴메드는 손 사장 체제 출범과 함께 조직 재편 및 영업 인력을 확충하고, 2026년을 ‘B2C 브랜드 도약의 원년’으로 삼아 본격적인 시장 공략에 나설 계획이다.