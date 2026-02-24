지난해 국립공원 탐방객 4331만명…코로나19 이전으로 회복

지난해 전국 국립공원을 다녀간 탐방객이 4300여만명에 이르는 것으로 집계됐다. 전년 대비 6.5% 늘어 코로나19 이전 수준으로 완전히 회복한 모양새다.

기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 2025년 한해 전국 국립공원 탐방객 수가 총 4331만477명으로 집계됐다고 밝혔다. 전년(4065만5814명) 대비 300만명 가까이 늘었다.

북한산국립공원 현황 사진. 국립공원공단 제공

국립공원 탐방 수요는 코로나19 영향이 컸던 2020년 3500만명대까지 줄었다가 계속 회복세를 그리는 모습이다. 이번에 코로나19 이전 수준(2018년 약 4382만명·2019년 약 4318만명)까지 복구가 된 것이다.

지난해 탐방객이 가장 많았던 국립공원은 북한산이었다. 753만명이 방문해 전체 탐방객의 17.4%를 차지했다. 이어 경주국립공원이 421만명, 한려해상국립공원 379만명, 지리산국립공원 323만명 등 순이었다.

주왕산국립공원 현황사진. 국립공원공단 제공

탐방객 증가율이 가장 높은 국립공원은 주왕산이었다. 전년 대비 11.9% 증가해 67만명이 방문했다. 주왕산은 지난해 3∼4월 발생한 대형 산불로 탐방객이 일시적으로 43% 감소하는 등 어려움을 겪었지만 신속한 재해 복구와 탐방로 정비 등으로 빠르게 정상화됐다는 게 공단 측 설명이다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “2025년 탐방객 증가는 산불 등 어려운 여건 속에서도 신속한 복구와 철저한 안전관리, 탐방환경 개선 노력이 결실을 맺은 결과”라고 밝혔다.