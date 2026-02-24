바이낸스서 이란으로 2.5조원 빠져나가…"발견한 직원들 해고"

세계 최대 가상화폐 거래소…'자금세탁' 창업자, 최근 트럼프에게 사면 받아

바이낸스 "의심스러운 활동 있었으나 제재 위반 증거 못 찾아"

세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스에서 2조원이 넘는 돈이 이란으로 흘러간 사실이 뒤늦게 확인됐다.

미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 지난해 1년 동안 바이낸스 계좌 1천500여개에 이란 국적자가 접근했으며, 총 17억 달러(약 2조4천582억원)에 달하는 자금이 테러 단체와 연관 있는 이란 법인에 흘러갔다고 23일(현지시간) 보도했다.

바이낸스 로고. EPA연합뉴스

이 같은 자금 흐름은 바이낸스 내부 조사단이 확인했으며, 즉시 경영진에 보고됐다.

하지만 바이낸스 경영진은 수주일 뒤 이 조사에 참여한 직원 최소 4명을 해고하거나 정직 처리했다고 복수의 소식통을 인용해 NYT가 전했다.

바이낸스 측은 해고·정직 처리된 조사관들은 고객 정보를 다루는 과정에서 사규를 어겼다고 설명했다며 이란과 관련된 계좌는 삭제했다고 밝혔다.

이후에도 수개월에 걸쳐 조사관 6명 이상이 바이낸스를 떠났고, 이 가운데는 사내 준법감시팀장도 포함된 것으로 알려졌다.

바이낸스는 중국계 캐나다인인 자오창펑(趙長鵬)이 2017년 중국 상하이에서 설립한 가상화폐 거래소로 현재 세계 최대 규모로 성장했다.

서류상 회사 주소는 케이맨제도, 사무실은 싱가포르, 자오 최고경영자(CEO)의 개인 주소는 아랍에미리트(UAE)에 두고 있다는 점 때문에 바이낸스가 돈세탁과 탈세를 한다는 의혹이 컸다.

미국 증권거래위원회(SEC)와 법무부가 자금세탁 혐의 등으로 자오 CEO를 기소했고, 이후 그는 유죄를 인정하며 43억 달러의 벌금을 내는 데 합의했다.

하지만 도널드 트럼프 대통령이 취임한 이후 상황이 바뀌었다.

바이낸스가 트럼프 일가의 가상화폐 업체인 월드 리버티가 거액을 투자받는 데 기여하는 등 장기간 로비를 벌인 끝에 지난해 10월 자오 CEO가 사면받았다.

바이낸스는 24일 별도로 낸 입장문에서 의심스러운 거래 활동을 발견해 내부적으로 검토를 한 건 맞지만 제재나 법 위반 증거는 찾지 못했다고 주장했다.

바이낸스 대변인은 "내부 조사 결과, 보도에서 다뤄진 거래와 관련해 적용 가능한 제재 법률이나 규정을 위반했다는 증거는 발견되지 않았다"면서 "바이낸스는 의심스러운 활동을 발견해 보고했으며, 이는 우리의 통제 시스템이 작동하고 있다는 증거"라고 밝혔다.

그는 또 "어떠한 조사관도 규제 준수 우려를 제기하거나 잠재적인 제재 관련 문제를 보고했다는 이유로 해고된 바 없다"고 덧붙였다.

