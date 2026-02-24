‘화잘먹’ 입소문에 풀절 대란…아모레, 마몽드 ‘리퀴드 마스크’ 라인 확장

아모레퍼시픽 마몽드는 ‘리퀴드 마스크’ 라인업을 확장해 앰플팩 2종을 새롭게 출시한다고 24일 밝혔다.

일명 ‘화잘먹’ 키워드로 품절 대란을 일으킨 ‘로즈 리퀴드 마스크’에 이어, ‘포어 컨트롤 피어니 리퀴드 마스크’와 ‘플래시 토닝 데이지 리퀴드 마스크’를 새롭게 선보인다. 이번 신제품 출시를 통해 각질, 피지, 미백 케어 등 고민에 따라 선택할 수 있는 맞춤형 화잘먹 루틴을 제안한다.

리퀴드 마스크는 피부 고민에 맞춘 특정 성분을 10% 이상 함유하는 고효능 앰플팩으로, 시트 마스크처럼 붙이고 기다릴 필요 없이 스킨케어 단계에서 바르는 마스크 루틴이 특징이다. 간편하게 사용할 수 있어, 바쁜 일상 속에서도 시간과 장소 제약 없이 스페셜 케어가 가능한 제품군으로 자리 잡았다.

포어 컨트롤 피어니 리퀴드 마스크는 번들거림과 과잉 피지로 고민하는 피부를 위해 징크-나이아신아마이드™ 10.5% 성분을 담아내 피지 케어에 도움을 준다. 12시간 과잉 피지와 유분을 케어해주는 것이 특징이며, 인체적용시험 결과 4주 사용시 과잉 피지량 31.3% 감소*가 확인되어 지속적인 사용을 통한 개선 효과를 기대할 수 있다. 또한 12시간 메이크업 지속 효과가 더해져, 메이크업이 쉽게 무너지는 지성 피부 고객에게 적합하다.

플래시 토닝 데이지 리퀴드 마스크는 트라넥삼산 대비 150% 강력한 브라이트닝 효과를 구현하는 비타-트라넥삼산™ 10% 성분을 적용해 맑고 균일한 피부를 선사하는 브라이트닝 마스크다. 특히 7일 만에 잡티 얼룩**을 집중적으로 완화하는데 도움을 주며, 붉은기·노란기·어두운 톤의 3대 언더톤 보정 효과로 메이크업 커버 단계를 줄여주는 것이 장점이다. 또한 미백 효과 지속력을 입증한 인체적용시험 결과를 바탕으로, 꾸준한 톤 케어를 원하는 고객의 데일리 솔루션으로 적합하다.

마몽드 신제품 2종은 올리브영, 네이버, 아모레몰 등 주요 온오프라인 채널에서 순차적으로 만날 수 있다. 또한 2월 23일부터 3월 1일까지 네이버 신상위크 행사를 통해 특별한 혜택을 제공한다.