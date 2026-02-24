이적·김진표 ‘패닉’, 20년만에 돌아온다… 4월 단독 콘서트 개최

싱어송라이터 이적과 독보적인 래퍼 김진표로 이루어진 듀오 ‘패닉(Panic)’이 20년 만에 단독 콘서트로 돌아온다.

24일 이적 측에 따르면 이적과 김진표는 4월 16일부터 19일까지 LG아트센터 서울에서 ‘패닉 이즈 커밍(PANIC IS COMING)’이란 이름으로 콘서트를 개최한다.

1995년 데뷔한 패닉은 총 4장의 앨범을 통해 ’달팽이’, ‘왼손잡이’, ‘UFO’, ‘내 낡은 서랍 속의 바다’ 등 실험적이면서도 대중적인 명곡을 연이어 발표하며 한국 대중음악사에 큰 자취를 남겼다.

4집 발매 이후 진행된 2006년 4월 전국투어를 끝으로 이들의 공식 활동을 잠정 중단됐다.

두 사람은 윤도현의 러브레터 같은 음악 프로 등 음악 프로그램에서 듀엣을 선보인 바 있지만, 공식 콘서트를 개최하는 것은 이번이 20년 만이다.

공연 시간은 평일인 목요일과 금요일은 오후 7시 30분, 주말인 토요일과 일요일은 오후 5시다.

예매는 26일 오후 4시부터 LG아트센터 서울 홈페이지와 놀(NOL) 티켓을 통해 진행된다.