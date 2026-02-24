"앞으론 음주운전 없을 것"…임성근, SNS·유튜브 활동 재개

유튜브에 명절 요리 영상 게재

흑백2 셰프들과 모임 사진도 재게시

넷플릭스 예능 '흑백요리사2' 출연으로 주목받았던 셰프 임성근이 음주운전 전력 논란으로 방송 활동을 중단한 가운데, 소셜미디어(SNS)와 유튜브를 중심으로 활동을 재개했다.

24일 연예계에 따르면 임성근은 최근 자신의 유튜브 채널 '임성근 임짱TV'에 명절에 남은 전을 활용한 찌개, 만둣국 등 요리 영상을 잇달아 게재하는 등 온라인을 통한 대중 소통에 나섰다.

또한 23일에는 자신의 인스타그램 스토리에 '흑백요리사2' 참가자인 '술빚는 윤주모'가 올린 사진을 재게시하기도 했다. 해당 게시물에는 임성근, 후덕죽, 최강록 등 '흑백2' 톱7 셰프들이 모여 있는 모습이 담겼다.

임성근은 영상 게시물 댓글 등을 통해 팬들의 반응에 답글을 남기는 등 소통을 이어가고 있다. 특히 임성근은 댓글로 "앞으론 없을 거예요"라고 답하는 등 음주운전 재발 방지 의지를 드러낸 것으로 전해졌다.

앞서 임성근은 '흑백요리사2' 출연 이후 인지도를 높였으나, 이후 유튜브를 통해 음주운전 전력을 언급하며 논란에 휩싸였다. 이후 과거 음주운전 전력을 포함해 총 6회의 전과가 있다는 사실이 알려지며 비판이 확산했다.

논란 여파로 임성근은 JTBC '아는 형님', KBS 2TV '편스토랑', tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 등 예정돼 있던 방송 출연이 취소되거나 편집된 것으로 전해졌다.

<뉴시스>