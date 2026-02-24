청년 부진에 특별·광역시 고용률 또 하락…쉬었음 등 역대 최대

국가데이터처 '2025년 하반기 시군구 주요 고용지표'

청년층 고용 부진 영향으로 작년 하반기 7개 특별·광역시 고용률이 상반기에 이어 또 하락했다.



일도, 구직 활동도 하지 않는 '쉬었음' 인구가 포함된 기타 비경제활동인구는 역대 가장 많았다.

지난 4일 서울 마포구 서울서부고용복지플러스센터에서 청년이 서류를 작성하고 있다. 연합뉴스

국가데이터처가 24일 발표한 '2025년 하반기 지역별고용조사 시군구 주요고용지표'에 따르면, 특별·광역시 구(區) 단위 취업자 수는 1천158만9천명으로 전년 같은 기간보다 4만명 감소했다.



고용률은 58.8%로 0.2%포인트(p) 하락했다. 2021년 관련 통계 작성 이후 하반기 기준 첫 하락이다. 상반기에 이어 하락 흐름이 이어지는 모습이다.



연령대 별로 청년층(15∼29세)만 고용률이 하락했다.



김락현 고용통계과장은 "청년층 고용률은 하락했고, 30대와 50대는 상승, 나머지 연령대는 전년과 동일했다"고 설명했다.



특별·광역시 지역은 시·군 지역보다 청년층 인구 비중이 높아서 청년층 고용 부진이 전체 고용률에 미치는 영향이 컸다는 게 데이터처의 분석이다.



지역별로는 인천 옹진군(79.0%), 대구 군위군(76.3%) 등에서 고용률이 높았고 부산 영도구(47.2%), 대구 서구(52.0%) 등은 낮았다.



실업률은 3.6%로 0.2%p 상승했다. 서울 관악구(5.7%), 인천 부평구(5.6%) 등에서 높았다.



비경제활동인구는 3만4천명 늘어 769만명으로 집계됐다.



이중 '쉬었음', '취업 준비' 등으로 분류되는 '기타 비경제활동 인구'는 14만1천명 증가한 195만7천명으로 관련 통계 작성 이래 가장 많았다. 직전 최대치는 통계 작성을 시작한 2021년의 188만5천명으로 당시는 코로나19 영향이 컸다.



9개 도(道)의 시(市) 지역 취업자는 1년 전보다 11만6천명 증가했다. 고용률은 62.4%로 전년과 같았다. 실업률은 2.9%로, 역시 전년과 동일했다.



군(郡) 지역 취업자 수는 1만1천명 감소했다. 고용률은 68.9%로 0.5%p 하락했다. 실업률은 1.3%로 0.2%p 상승했다



시·군 지역의 비경제활동인구는 각각 5만6천명, 1만6천명 증가했다.



쉬었음 인구가 포함된 기타 비경제활동인구의 경우 시 지역은 5만9천명, 군 지역은 3만명 늘었다. 군 지역의 기타 비경제활동인구는 25만2천명으로 2013년 관련 통계 작성 이래 가장 많았다.

