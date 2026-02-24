손흥민의 차 제네시스 GV80 쿠페…LA서 직접 운전하는 모습 포착돼

사진=SNS 갈무리

미국 메이저리그사커(MLS) LA FC에서 뛰고 있는 손흥민이 제네시스 GV80 쿠페를 직접 운전하는 모습이 포착돼 화제다.

24일 현대자동차에 따르면 GV80 쿠페는 GV80을 쿠페 스타일로 재해석한 모델이다. 국내 판매 가격은 8000만원대부터 시작해 풀옵션 사양은 1억원을 넘는다.

손흥민은 지난 22일 LA 현지에서 GV80 쿠페를 운행하다 팬들에게 인사했다.

손흥민이 팬들과 소통하는 모습은 소셜미디어(SNS)를 타고 급속히 확산했다.

해당 영상은 3일 만에 조회수 68만회를 넘어설 정도로 관심을 끌었다.

최근 제네시스가 북미를 포함한 글로벌 시장에서 브랜드 인지도를 빠르게 키우며 ‘프리미엄 브랜드’ 존재감을 강화하는 흐름과 맞물리면서 관심이 한층 높아졌다.

손흥민이 미국으로 이적한 뒤 GV80 쿠페를 타는 모습이 목격된 것은 이번이 처음이 아니다.

지난해 11월에도 한 온라인 커뮤니티에는 그가 로스앤젤레스 도심 한 구장에서 훈련을 마친 뒤 같은 차량에 오른 모습이 팬들 카메라에 담겨 화제가 됐다.

한편 제네시스의 글로벌 누적 판매량은 지난해 11월까지 151만369대로 집계돼 출범 10년 만에 150만 대를 돌파했다.

올해 2월 기준 제네시스 미국 독립 전용 매장은 84개로 지난해 같은 기간(60개) 대비 24개 늘어 전년 대비 약 40% 증가했다.