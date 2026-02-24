‘사운드 플래닛 페스티벌, 9월 파라다이스시티서 열린다

홍대 임디음악의 성지 롤링홀이 24일 정오 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 지난 해 역대급 무대를 선보인 ‘사운드 플래닛 페스티벌’의 올해 개최를 공식 발표했다.

지난해 롤링홀 개관 30주년을 기념해 첫 개최된 ‘2025 사운드 플래닛 페스티벌’는 지난해 9월 인천 파라다이스시티에서 개최, 대중들과 음악팬 그리고 국내외 관계자들에게 극찬을 받으며 성공적으로 마무리됐다.

올해 ‘사운드플래닛페스티벌 2026’은 9월 5일과 6일 양일간 파라다이스시티에서 열린다.

이번 페스티벌은 ‘마이 사운드, 마이 프래닛(My Sound, My Planet)’을 메인 슬로건으로 내세웠다.

또한 총 5개 실내·외 스테이지로 70여 팀이 무대를 꾸민다.

특히 이번 페스티벌은 롤링홀이 주최하는 페스티벌인 만큼 참여 뮤지션과 무대 구성에도 이목이 집중되고 있다.

김천성 롤링홀 대표는 “지난해 처음 개최한 사운드 플래닛 페스티벌이 많은 음악팬들의 관심과 응원 속에 마무리될 수 있었다”며 “첫 회차에서 얻은 경험을 바탕으로 부족했던 부분을 보완하고, 더욱 완성도 높은 페스티벌로 돌아오고자 한다”고 전했다.

한편 ‘사운드 플래닛 페스티벌’의 출연 뮤지션 라인업과 프로그램 그리고 티켓 예매 일정 등은 추후 공식 홈페이지 및 공식 SNS 채널을 통해 순차적으로 공개된다.